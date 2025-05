日本映画の「継承と現在地」をテーマに国際的な視点を交えて議論！JAPAN NIGHT in Cannes 2025

JAPAN NIGHT運営事務局は、俳優・プロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務める国際交流イベント「JAPAN NIGHT in Cannes 2025」を、5月16日(金)にフランス・カンヌにて開催します。

JAPAN NIGHT in Cannes 2025

開催日:2025年5月16日(金)19:00〜23:00

会場 :Hotel Martinez Cannes

(73, Boulevard de la Croisette, Cannes, Provence-Alpes-Cote d’Azur, France, 06400)

【「JAPAN NIGHT Symposium 2025」概要】

開催日 :2025年5月17日(土) 13:30〜15:30

会場 :Marche du Film Japan Pavilion

パネリスト :Pascal Diot(ヴェネチア国際映画祭プロダクションブリッジ代表)

:Suzel Pietri(カブール国際映画祭ディレクター)

モデレーター:山田兼司(映画/ドラマプロデューサー)

主催者代表 :MEGUMI(JAPAN NIGHTプロデューサー)

【宣伝協力】

株式会社サイバーエージェント/株式会社BABEL LABEL

JAPAN NIGHT運営事務局は、俳優・プロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務める国際交流イベント「JAPAN NIGHT in Cannes 2025」を、5月16日(金)にフランス・カンヌにて開催。

また翌17日(土)には、「JAPAN NIGHT Symposium 2025」を実施することが決定しました。

「継承と現在地」をテーマに、日本映画の魅力や可能性について、国際的な視野を交えて多角的に議論を深める場を設けます。

【日本の映画と文化を世界へ「JAPAN NIGHT in Cannes 2025」開催】

2024年に初開催された「JAPAN NIGHT 」は、カンヌ国際映画祭の会期中に行われ、日本を含む世界各国から映画関係者が多数来場。

日本映画の魅力と多様で奥深い日本文化を体感できるプログラムが展開され、大きな反響を呼びました。

第2回となる「JAPAN NIGHT in Cannes 2025」は、昨年と同じくカンヌにて開催され、日本の映画と文化の新たな価値を創出し、国内外の参加者同士の対話と交流を促す国際交流イベントとして開催されます。

【「JAPAN NIGHT Symposium 2025」実施決定】

翌日5月17日(土)には「JAPAN NIGHT Symposium 2025」の開催が決定しました。

本シンポジウムでは、日本映画の「継承と現在地」をテーマに、国際的な視点から、日本映画がより高い評価を得るために必要な視座や工夫について、海外映画関係者のリアルな声を交えながら議論を深めます。

終了後には、参加者同士の交流を促進する懇親会も実施予定で、国際的な視点から日本映画の魅力や可能性を再考し、今後の発展に向けたヒントを得る場としてネットワーキングの機会も設けられています。

