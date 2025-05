オザワ氏直筆のサインを刻印！レオフォトジャパン「ルーク・オザワ」プロデュース三脚

レオフォトジャパンは、航空写真家ルーク・オザワ氏とのコラボ三脚【LK-324C+LK-60+BV-15 Mr.LUKEコラボ三脚雲台セット】、【LK-324C+LK-60 Mr.LUKEコラボ三脚セット】を直販サイト及び、Leofotoショールーム限定で2025年5月15日(木)により販売中です。

レオフォトジャパン「ルーク・オザワ」プロデュース三脚

LK-324C+LK-60+BV-15 Mr.LUKEコラボ三脚雲台セット

■詳細スペック

LK-324C+LK-60+BV-15 Mr.LUKEコラボ三脚雲台セット

税込希望小売価格:204,600円

伸長 :1,500mm

全伸長 :1,795mm

最低高 :270mm

収納高 :670mm

段数 :4段

最大脚径 :32mm

重量 :3,220g

付属品 :専用メンテナンス工具、専用キャリーバッグ、スパイク石突、

センターポールユニット

直筆サイン

【直筆サインの刻印】

脚の根本部に航空写真家ルーク・オザワ氏直筆のサインを刻印。

プレミアムな三脚であることを表現しました。

専用ステッカー

【専用ステッカー】

パイプ部にルーク・オザワ氏サイン入り専用ステッカーを配置。

特別モデルとしての存在感を高めます。

レベリングベースで素早い水平出しが可能

【不整地でも素早く水平出しが可能】

鮮やかなブルーがアクセントとなるLK-60レベリングベース。

三脚を不整地に立てたときにも素早く水平出しが出来る優れものです。

ビデオ雲台で流し撮り

【チルト・パンの動きがなめらかなビデオ雲台】

耐荷重10キログラムのビデオ雲台BV-15は、チルト・パン操作の重量によって動きを調整できます。

アルカスイス互換のプレートをワンタッチで着脱可能です。

ロックナットはグリーン

【ロックナットにグリーンのアクセント】

脚のロックナットは、金属部が光沢感のあるグリーンに着色されたものを選択。

グリーンは環境に配慮した旅客機のシンボルになっており、ワンポイントに加えました。

鮮やかなブルー

【鮮やかなブルーが際立つボディカラー】

三脚のカーボンパイプとレベリングベースにルーク・オザワ氏のイメージカラーのブルーを採用。

脚をすべて伸ばすと約150センチとなり、アイレベルにカメラをセット出来る。

脚セットのみも販売

【LK-324C+LK-60 Mr.LUKEコラボ三脚セットのみも販売】

Mr.LUKE仕様のカーボン三脚とレベリングベースのセット。

お持ちの雲台を使用される方やBV-15以外の雲台を使用したい方におすすめ。

税込希望小売価格 158,400円

