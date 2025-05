り北海道産菊芋を使用！一丸商店「きく芋食べ茶いな」

一丸商店は5月15日(木)に、ティーバッグレス菊芋茶「きく芋食べ茶いな」シリーズを販売中。

一丸商店「きく芋食べ茶いな」

【商品】

■きく芋食べ茶いな 30g オープン価格

■きく芋食べ茶いな 80g オープン価格

【発売日】2025年5月15日(木)

一丸商店は5月15日(木)に、ティーバッグレス菊芋茶「きく芋食べ茶いな」シリーズを販売中です。

同社では北海道内の菊芋農家様と提携し、良質な菊芋で無添加、無着色の商品を提供。

そして今回、安全・安心と健康への消費者意識の高まりを反映し、飲用だけでなく調理・トッピングなど様々な使い方のできる「お茶」のラインアップを拡充します。

一丸商店はこれからも、食を通じて、健康寿命を伸ばす商品を提供します。

昨今、腸内環境を整え、健康な体を手に入れる「腸活」が関心を集めています。

菊芋はその食材として注目されています。

今回ティーバッグレスの菊芋茶を新たなラインアップに加え、飲みながら食べたり、そのまま食べたり、具材やトッピングにも使えるようになりました。

焙煎された香ばしい菊芋茶のうまみを楽しめます。

【特長】

・ティーバッグレスで、使い方自由

・お茶を飲むときにお茶葉(実)もご一緒にお召し上がりいただけます

・温かいお茶も冷製茶もスプーン1杯でどうぞ

・お味噌汁の具材に、サラダやヨーグルトのトッピングに

・菊芋ポタージュのトッピングにも使えます

・小さじ1杯とお好きなお出汁で菊芋茶飯に

