ÃæÅì¤Ë¥È¥é¥ó¥×¥¿¥ï¡¼·úÀß¡©¡¡ÎòË¬¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¡È¥È¥é¥ó¥×¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É
ÃæÅì¤òÎòË¬Ãæ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£Ë¬ÌäÀè¤Ç¤ÏÂç·¿¼è¤ê°ú¤¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡È¥È¥é¥ó¥×¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î³°¸òÀ¯ºö¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÅìÎòË¬2ÈÖÌÜ¤ÎË¬ÌäÀè¤È¤·¤Æ¥«¥¿¡¼¥ë¤òË¬¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Áí³Û2400²¯¥É¥ë¡áÆüËÜ±ß¤Ç35Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿¼è¤ê°ú¤¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤ËË¬¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½88Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Îµð³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¤È¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï15Æü¡¢ÎòË¬¤ÎºÇ¸å¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆUAE¡á¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎUAE¤Î¥É¥Ð¥¤¤Ë¤Ï¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¥É¥Ð¥¤¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢Ä¶¹âÁØ¤Î¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¡¢¡ÈTRUMP HOTEL & TOWER¡É¡¢¤¢¤Î¥È¥é¥ó¥×¥¿¥ï¡¼¤Î·úÀß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°ìÂ²¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ïº£·î¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×¥¿¥ï¡¼·úÀß·×²è¤òÈ¯É½¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×¥¿¥ï¡¼¤Î·úÀß¤ä¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤Î¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾¡¼¥È¤Î³«È¯·×²è¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬º£²óË¬Ìä¤·¤¿¹ñ¡¹¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅì³ÆÃÏ¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¡È¥È¥é¥ó¥×¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÎÉÔÀµ¤ò´Æ»ë¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎCREW¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¤³¤¦¤·¤¿»Ñ¤Ë¡ÖÂçÅýÎÎ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿Ç°¤òÊú¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èó±ÄÍøÃÄÂÎCREW¡¡¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó»á
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Î¸ø¼°¤ÊË¬Ìä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÈà¸Ä¿Í¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ïº£Ç¯1·î¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬º£¸å¡¢¡Ö·Ð±Ä¤ä°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖË¡Î§¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔ½½Ê¬¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î·üÇ°¤â¡Ä
Èó±ÄÍøÃÄÂÎCREW¡¡¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó»á
¡Ö³°¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Î»ä´ë¶È¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÈÀÜ¶á¤·¡¢ÀøºßÅª¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê¾ì¹ç¡¢ÎÑÍýÅª¤Ê·üÇ°¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎºßÇ¤Ãæ¤Ï³°¹ñÀ¯ÉÜ¤È¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¡£¤¿¤À¡¢¿·¤¿¤ÊÃæÅì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤«¤é¤Î¡Ö¸«ÊÖ¤ê¡×¤ò´üÂÔ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæÅìÀ¯ºö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤Îµ¿Ç°¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡Ä
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±
¡Ö¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤«¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬»äÍø»äÍß¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨º¶¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏìÔÂô¤ÊÀ¸³è¤ÈÈó¾ï¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÉÔÆ°»ºÄë¹ñ¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤ò¼Î¤Æ¡¢¸øÌ³¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤À¡×
¤³¤¦È¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èó±ÄÍøÃÄÂÎCREW¡¡¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó»á
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉåÇÔ¤ÈÍø±×ÁêÈ¿¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎò»Ë¾å¤«¤Ä¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃæÅì¤Ç¤Î¡È¥È¥é¥ó¥×¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³°¸òÀ¯ºö¤Ëº£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
²ð¸î,
ÇÛÀþ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¿À»ö,
¿ÀÆàÀî,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÂçÁ¥,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼