Çä¾å¤¬Ìó1.5ÇÜ¤Ë!? ÂçÃ«æÆÊ¿½êÂ°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¿·¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸µ¥Í¥¿CM¤òÀ©ºî¤·¤¿¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤â¶Ã¤¯
¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡ÊMLB¡Ë¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êº¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÎÝ¾å¤Ç¡Ö¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¤ÎCM¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤¬¤ß¤»¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¿¿»÷¤ë¤Î¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
strong>DECORTÉ ¡Ö¼«Ê¬¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡×ÊÓ 30ÉÃ¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/zJQoTJL30S0
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¿·¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸µ¥Í¥¿¤¬¤³¤Á¤é¡£
https://x.com/Dodgers/status/1908653899705442740
¿·¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼êÃ£¡£
https://www.instagram.com/p/DJDcfJFpB8S/
Áª¼ê¤Î±üÍÍ¤Ë¤è¤ë¿·¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡£
2023Ç¯3·î¤«¤éÂçÃ«Áª¼ê¤ò¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¿·¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡©
¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡§CM¤ÇºÎÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ý¡¼¥º¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂçÊÑ¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ý¡¼¥º¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥à¡¼¥É¤Å¤¯¤ê¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡×¤Ï¸æ¼Ò¤Î±é½Ð¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡§ÊÀ¼ÒÂ¦¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÒÆâ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡§CM¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉôÊ¬¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¤ÎCM¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡§¾ï¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤ß¡¢µÕ¶¤µ¤¨¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±Á°¿Ê¤¹¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡Ö¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¤Î¡È¸Ø¤ê¤¢¤ëÈþ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢µ¯ÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡ÖÈ©¤òËþ¤¿¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡£¡×¤ÈÀßÄê¤·¡¢È©¤ä¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¡¢¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤Èµ±¤¤òÊü¤ÄÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤¬Ìó10ÇÜÁý¡×¡ÖÇä¾å¤âÌó1.5ÇÜ¡×¤È¿ô»úÅª¤Ë¤âÂçÃ«Áª¼êÆ±ÍÍ¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤ßÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤â¤¹¤Ç¤ËÂç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤âÂçÃ«Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃ«Áª¼ê¤Ø¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¿·¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎCM¤¬¸µ¥Í¥¿
https://getnews.jp/archives/3611130[¥ê¥ó¥¯]
¢¨²èÁü¡§¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥ÆÄó¶¡
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)