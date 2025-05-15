ÂÇ·âÎý½¬¤¹¤ë»³Àî¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¤ë²¦²ñÄ¹¡Ê±ü¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦·ªÌÚ°ì¹Í¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï14Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö¥ë¡¼¥Õ¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¡¼¡×¤È¤·¤ÆÀ¾Éð¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÂÇÎ¨1³ä9Ê¬3ÎÒ¤ÈÉÔÄ´¤Î»³ÀîÊæ¹â¤¬4ÈÖ¤«¤é¹ß³Ê¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤äÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Þ¤á¸ø¼°Àï191»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ4ÈÖ¤ò³°¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÃæÂ¼¹¸¤òµ¯ÍÑ¡£12Æü¤Ë¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢15Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½©¹­Í¥¿Í¤¬¡Ö6ÈÖº¸Íã¡×¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¡£Á°ÅÄ½ã¤¬6»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£

¡¡¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀ¾ÉðÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡Í·¡¡ÌîÂ¼Í¦
¡¡2¡¡Ãæ¡¡½ïÊýÍý¹×
¡¡3¡¡»°¡¡·ª¸¶ÎÍÌð
¡¡4¡¡°ì¡¡ÃæÂ¼¹¸
¡¡5¡¡±¦¡¡ÌøÄ®Ã£
¡¡6¡¡º¸¡¡½©¹­Í¥¿Í
¡¡7¡¡»Ø¡¡»³ÀîÊæ¹â
¡¡8¡¡Êá¡¡ÅÏîµÎ¦
¡¡9¡¡Æó¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®
¡¡¡¡  Åê¡¡Á°ÅÄ½ã