坂口健太郎さんが「韓国観光名誉広報大使」に就任！韓国観光公社　大阪・関西万博会場「KOREA Connected」

韓国観光公社は、大阪・関西万博会場内にて5月13日(火)から5月16日(金)までの期間、韓国の最新カルチャーを発信するナショナルデー関連イベント「KOREA Connected」を開催しています。

韓国観光公社は、大阪・関西万博会場内にて5月13日(火)から5月16日(金)までの期間、韓国の最新カルチャーを発信するナショナルデー関連イベント「KOREA Connected」を開催!

ナショナルデー当日となる5月13日(火)には、日韓をはじめアジアでも高い人気を誇る俳優・坂口健太郎さんの「韓国観光名誉広報大使」任命式や、韓国の音楽や美容、ファッションなど、あらゆるK-カルチャーの魅力を体感できるイベント「韓国コレクション」を開催。

出演者の皆さんより、韓国観光の新たな魅力が語られました。

坂口健太郎さん1

【坂口さん、大歓声に包まれながら韓国観光名誉広報大使として初登壇!】

韓国コレクションのスペシャルゲストとして、韓国観光名誉広報大使に任命された俳優・坂口健太郎さんが登壇。

輝くブロンドヘアとともに鮮やかに登場すると、会場からは大きな拍手と歓声が送られました。

続いて、大韓民国文化体育観光部のユ・インチョン長官がステージに登壇し、坂口さんをハグで歓迎。

「韓国観光名誉広報大使」の委嘱牌(いしょくはい)がユ長官から手渡されると、坂口さんは両手で丁寧に受け取りました。

ユ長官は、冒頭に「僕はユ・インチョンと申します。

よろしくお願いします。

僕は坂口健太郎さんが大好きです!」と、日本語で挨拶し、会場を和ませました。

続けて、「坂口健太郎さんに韓国観光名誉広報大使を受託いただき、本当にありがたいです。

坂口健太郎さんが両国の若い皆様が未来に向かって共に走っていけるように、様々な役割を果たしていただきたいと思います。

」と、坂口さんへの期待と日韓の未来に向けた想いを語りました。

坂口さんは、ユ長官のコメントを受け、「今回は韓国観光名誉広報大使に任命いただき、とても光栄です。

初めてお話がきた時、僕に務まるだろうかと思いましたが、韓国でドラマを撮らせていただいたり、様々な活動をするなかで、自分にもできることはまだまだあるんじゃないかという気持ちもありました。

コミュニケーションや文化の違いがあるなかで、橋渡しのような立場を任せてもらえるのはとても光栄なことだと改めて思いました。

これから日本や韓国の皆さんに、お互いの国のことをより深く知ってもらえるように精一杯務めさせていただきたいと思っています。

」と語り、大使としての決意を新たにしました。

韓国観光名誉広報大使任命式2

【韓国の伝統と風情が息づく古都・慶州が話題に】

任命式に続いて行われたトークセッションでは、ユ長官と坂口さんが登壇し、韓国の観光地の魅力について語り合いました。

来場者に向けておすすめの観光地を尋ねられたユ長官は、「皆様におすすめしたいのが、慶州です。

日本で言えば京都のような都市で、非常に古い“古都”です。

2025年10月にAPEC首脳会談が慶州で開催される予定です。

韓国の伝統ある新羅の文化を体験することができます。

このような古都に行っていただくことで、混雑した大都市とはまた違った趣を感じていただけると思います」とコメント。

坂口さんは「まだ伺ったことがないので興味があります。

僕もすごく歴史が好きで。

都心で撮影することが多いんですけど、韓国の古都にも行ってみたいと思いました。

」と関心を寄せ、歴史と文化が息づく街・慶州に対する期待が広がるひとときとなりました。

韓国観光名誉広報大使任命式3

【韓国観光名誉広報大使のポスターをお披露目!

金髪イメチェンは韓国で!「雰囲気を変えてみようと思いました」】

続いて、坂口さんが韓国観光名誉広報大使として出演した観光ポスターが、本日初めてお披露目されました。

スクリーンに映し出されたのは、爽やかさのなかにどこかノスタルジックな雰囲気を感じさせる新ビジュアル。

客席からは、ひときわ大きな拍手が湧き上がりました。

坂口さんは、「ポスターは3週間くらい前に撮影しました。

(撮影時は黒髪だったんですけど)時間に余裕があったので、雰囲気を変えてみようと思って韓国で金髪にしました。

本当は金髪にする予定じゃなかったんですけど、“せっかくなら金髪にしてみようかな〜”とぼそっと言ったら、こうなりました」と、はにかみながら当時のエピソードを披露しました。

ポスター1

ポスター2

ポスター3

ポスター4

【坂口さんの“韓国での思い出”は漢江ラーメン!? ファンミーティングを振り返る場面も】

続いては、坂口さんによるトークショーへ。

今回のイベントテーマ「#つながる韓国」にちなみ、坂口さんが感じる“韓国とのつながり”について語っていただきました。

韓国グルメの話題では、「僕はカルグクスが好きです!本当によく食べましたね。

朝はカルグクスかコムタンを食べて、夜はだいたい焼き肉に行って…それを毎日繰り返します」と、韓国滞在中の“お決まりの食生活”を明かし、会場を驚かせました。

韓国での思い出について尋ねられると、「漢江ラーメンを食べました!」と笑顔でコメント。

「漢江でラーメンを食べると、やっぱりなんか味が違う気がする!きっと味は同じはずなのに美味しく感じました。

天気も良かったので楽しかったです」と、思い出を振り返りました。

最近では、韓国ドラマ『愛のあとにくるもの』への出演をはじめ、UNIQLO KOREAやGQ KOREAの表紙を飾るなど、俳優としてだけでなく、モデル・バラエティ分野でも韓国での活躍の場を広げている坂口さん。

5月4日には、韓国で2回目となるファンミーティングも開催されました。

トークショー1

【観客とつながる、Q&Aコーナーも!語学上達のコツは“皆さんと喋りたい!”という想い】

トークショーの後半には、来場者から事前に寄せられた質問に坂口さんが答えるQ&Aコーナーが行われました。

1問目の「韓国で必ず買うものはありますか?」という質問には、「リップクリームとか、パックとか。

これだけつけとけばいいみたいなもの。

あとはビタミンも買ってます!」と回答。

「撮影中に監督に“ビタミン飲んでるか?”と聞かれて、“飲んでない”と答えたら、“絶対に飲まなきゃダメだよ!”と言われて。

それから買ってます」とエピソードを交えて話し、K-Beautyの意識の高さを語りました。

続いて、「坂口健太郎くんの韓国語の習得がすごいなと思うんですが、どうやって覚えているんですか?」という質問には、「全然すごくないです!」と少し驚いた様子で回答。

「撮影に入ったときに“皆さんと喋りたい!”と思って、通訳の方に日々聞いていました。

ただ、ハングルが全く読めないので、耳で聞いて覚えてます」と語り、学びの姿勢を明かしました。

また、印象的なエピソードとして、「韓国のファンの方が、自分のファンになったことがきっかけで日本語を勉強していると教えてくれて、すごく嬉しかったです。

通訳の仕事を目指していて、“いつか一緒に仕事がしたいです”と言ってくださって。

嬉しいですよね」と感動をにじませました。

トークの締めくくりには、韓国観光名誉広報大使となった坂口さんから、来場者へ向けたメッセージが届けられました。

「仕事でもプライベートでもよく行きますし、とっても好きな国ですので、皆さんもぜひ行ってみてください!」と語りかけると、客席からは大きな拍手が送られました。

最後に手でハートのサインを送ると、会場は温かな熱気に包まれ、笑顔と拍手があふれるクロージングとなりました。

トークショー2

トークショー3

【韓国の音楽・美容・ファッションを堪能!多彩なステージが集結した「韓国コレクション」】

会場では坂口さんの登壇に加え、韓国カルチャーを彩る多彩なステージコンテンツも展開されました。

「K-LIVEステージ」では、韓国を代表する人気アーティスト・K.willさんが登場し、心に響くバラードを熱唱。

圧巻の歌声に、会場は感動と歓声に包まれました。

「K-Beautyステージ」では、韓国で絶大な人気を誇るメイクアップアーティストが登壇し、最新トレンドを取り入れたデイリーメイクのテクニックを紹介。

観客もステージに引き込まれるように、熱心に見つめていました。

さらに「K-Fashionステージ」では、伝統衣装・韓服の華やかなファッションショーを開催。

美しい衣装とモデルたちの優雅なウォーキングに、会場からはひときわ大きな拍手が送られました。

音楽・美容・ファッション、それぞれの魅力が織りなすステージを通して、韓国カルチャーを五感で堪能できる贅沢な時間となりました。

K-LIVEステージ

K-Beautyステージ

K-Fashionステージ

【登壇者プロフィール】

■韓国観光名誉広報大使任命式/トークショー

坂口健太郎

1991年、東京都出身。

2024年10月からPrime Videoで配信されたCoupang Playオリジナルドラマ「愛のあとにくるもの」(全6話)で、女優イ・セヨンとW主演を演じる。

このドラマでの演技力が認められ、12月にタイで開催された『2024Asia Artist Awards』で「アジアスター賞」受賞。

2017年韓国ドラマを日本版にリメイクした「シグナル長期未解決事件捜査班」(KTV)にも出演。

韓国では24年11月〜現在までユニクロコリアのモデルも務める。

■K-LIVEステージ

K.will(ケイ・ウィル)

2007年に1stアルバム「左側の胸」でデビュー。

‘K.will風バラード’で確固たる地位を築く男性ボーカリスト。

韓国ドラマの名シーンに欠かせないオリジナルサウンドトラックを数多く手掛けるとともに、圧巻のライブパフォーマンスでファンを魅了し、韓国でのコンサートは毎年完売を記録している。

■K-Beautyステージ

HAPPYRIM(へリム)

韓国人気メイクアップアーティスト

マネしやすいデイリーメイク動画を始め、プロならではのノウハウやコスメレビューを紹介しており、 登録者数25.6万人(※2025年2月時点)を誇る人気ビューティー YouTuberとして活躍。

HANJJI(ハンチ)

ファッションとビューティーを行き来するマルチプレイヤー

韓国・ソウル出身のトリリンガル(韓国語、日本語、英語)なファッション・ ビューティーモデル。

韓国でモデルとして活躍。

NHK<ハングルッ!ナビ>にも出演。

【韓国観光フェスタ(Korea Travel Festa)|2025年5月13日(火)〜16日(金)】

「韓国観光フェスタ」は、5月16日(金)まで大阪・関西万博会場内にて期間限定開催中。

韓国の観光・グルメ・カルチャーを紹介する展示ブースが多数登場します。

会場は6つのエリアに分かれ、観光・グルメ・航空・ベンチャー企業など、最新のK-ツーリズム情報や体験型コンテンツが揃います。

また、試食やミニ料理体験を楽しめるK-Foodエリアや、K-POPライブや観光PRが行われるK-ステージエリアも展開。

まるで韓国を旅しているような感覚で、五感を使ってKカルチャーを満喫できるイベントとなっています。

会場 :EXPOメッセ「WASSE」南側

開催日時:2025年5月13日(火)〜16日(金) 10:00〜18:00

料金 :無料

韓国観光フェスタ1

韓国観光フェスタ2

韓国観光フェスタ3

※イベントの参加、大阪・関西万博の入場には、万博会場へ入場する為のチケットの購入が必要となります。

※イベント内容は予告なく変更する場合があります。

【韓国ドラマ展(K-Drama Gallery)|2025年5月13日(火)〜16日(金)】

韓国ドラマの世界観に没入しながら韓国の魅力を体感できる体験型展示「韓国ドラマ展」は、5月16日(金)まで大阪・関西万博会場内にて期間限定開催中。

「キング・ザ・ランド」「サムダルリへようこそ」「無人島のディーバ」など、話題の韓国ドラマの名シーンを再現した展示や、スチール写真の展示を通して、K-ドラマの魅力を存分に味わえる空間となっています。

さらに、ドラマの主人公になったような没入感を体験できるVRコンテンツも展開。

物語の世界に入り込んだような感覚で、韓国の観光地や文化を疑似体験できます。

K-ドラマファンはもちろん、韓国に行ってみたい方や作品に初めて触れる方も、それぞれの視点で楽しめる体験型展示として、韓国ドラマを通じた新たな韓国の魅力との“つながり”を提供します。

会場 :万博会場内 「ギャラリーWEST」

開催日時 :2025年5月13日(火)〜16日(金) 10:00〜18:00

料金 :無料

展示コンテンツ:「キング・ザ・ランド」「生まれ変わってもよろしく」

「無人島のディーバ」

「サムダルリへようこそ」「Missナイト & Missデイ」

「力の強い女カン・ナムスン」

韓国ドラマ展1

韓国ドラマ展2

韓国ドラマ展3

※イベント内容は予告なく変更する場合があります。

※イベント内容は予告なく変更する場合があります。

【会場】

会場:大阪・関西万博会場内

所在地 大阪市此花区夢洲(大阪・関西万博会場)

アクセス Osaka Metro中央線「夢洲」駅

