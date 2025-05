【第3話】 5月15日公開

講談社は5月15日、マンガ「君はおれの優しくない春」の第3話をコミックDAYSに無料公開した。最新話となる第4話も公開されている。読むには90ポイントが必要。

本作は、「エロチカの星」のマンガ家前野温泉氏の新連載。強面のせいでクラスメイトから恐れられてしまう氏岡佐(うじおかたすく)と、一生懸命頑張ってもいつも空回りしてしまう不器用な女子、下星崎小鶴(しもほしざきこづる)の青春マンガ。

第3話では、話の流れで一緒に下校することになった氏岡と小鶴の、ぎこちないが優しい下校風景が描かれる。

現在コミックDAYSでは、第1話と第2話の無料公開も行なわれている。次回の更新は、5月22日の予定。

【「君はおれの優しくない春」あらすじ】

身長192センチ、顔に傷を持ち周りから「怖い人」だと勘違いされる氏岡佐の今までの学生生活は寂しい日々だった。高校入学の日、友達をつくって楽しい高校生活にしようと意気込む氏岡の前に、バナナの皮で転ぶ下星崎小鶴との衝撃的な出会いが待っていた! とんでもなく空回っちゃうけど、氏岡を見た目で判断しない、一生懸命に頑張る下星崎に心を打たれた氏岡は、友達になることに!? 友達も青春も初心者だけど、二人で青春、頑張るぞ!!

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.