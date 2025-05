ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、ひんやり涼しい「スヌーピー」デザインの7分丈ルームパンツを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」ひんやり涼しい7分丈ルームパンツ

価格:各2,190円(税込)

カラー:全3種(ブルー、スモーキーピンク、グレー)

サイズ:全5種(S、M、L、LL、3L)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※生地の取り方により、キャラクターの向きや柄の出方が異なる場合があります

夏を快適に過ごせる「スヌーピー」デザインのルームパンツがベルメゾンから登場。

さらりとした履き心地で、ひんやりと涼しい、暑い夏にぴったりなウェア3種がラインナップされています。

ブルー

見た目も涼やかなブルーのルームパンツ。

ビーチチェアでくつろぐ「ジョー・クール」がプリントされています。

南国の葉っぱとサングラス姿の「ジョー・クール」がおしゃれなデザインです。

スモーキーピンク

スモーキーピンクと花の総柄がかわいらしいルームパンツ。

大きなリボンを付けた「スヌーピー」がさりげなくデザインされています。

総ゴムのウエストなので、締め付け感なくゆったりとした履き心地は嬉しいポイントです。

グレー

どんなトップスのカラーにも合わせやすいグレーのルームパンツ。

シンプルながらも「スヌーピー」の小屋の赤色が差し色になっています。

また、近くで見るとコミック風のイラストが入っている楽しいデザインです。

ルームパンツは、少し短め丈の軽やかな履き心地がポイント。

ちょっとした外出も可能で、右ヒップうしろにポケットが1つ付きです。

ウエストは総ゴムで楽ちん仕様。

生地には、接触冷感性のある素材を使用。

吸水速乾機能付きで汗をかいても快適に過ごせ、ひんやりとした履き心地が続きます。

さらっとした薄手の生地で、暑い夏にもぴったりな「スヌーピー」デザインのルームパンツ。

「スヌーピー」天竺トップスと布帛パンツのパジャマ は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

