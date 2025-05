シェラトングランドホテル広島の7階「雅庭」バーに、限定カクテル「Way of Life(ウェイ オブ ライフ)」が期間限定で登場。

360年以上の歴史を誇る伝統薬酒「保命酒」をベースにした、持続可能な未来への想いを込めて生み出されたカクテルです。

シェラトングランドホテル広島「雅庭」バー「Way of Life(ウェイ オブ ライフ)」

価格:2,000円(税・サ込)

カクテル提供期間:2025年5月15日(木)〜6月15日(日)

場所:シェラトングランドホテル広島 7階「雅庭」バー

シェラトングランドホテル広島7階「雅庭」バーに、広島・瀬戸内の風土と、持続可能な未来への想いを込めて生み出されたカクテル「Way of Life(ウェイ オブ ライフ)」が期間限定で登場。

ベースとなるのは、360年以上の歴史を誇る伝統薬酒「保命酒」です。

瀬戸内・鞆の浦で脈々と受け継がれてきたこの薬酒に、現代的なアプローチを加え、忘れ去られつつある素材の“再生(リバイバル)”を表現。

また、広島生口島のレモンも使用されている「季の美」京都ドライジン、広島産レモンのピールと果汁を加え、ボタニカルで爽やかな酸味と香りを引き立てています。

そして、サステナブルな視点から、抽出後のコーヒー豆やレモンの皮といった“廃棄されがちな素材”を丁寧にアップサイクル。

味わいや香りに深みと複雑さを添えています。

「Way of Life」は、過去から現在、そして未来へとつながる私たちの“営み”そのものを象徴するもの。

すべての素材が時の流れの中で交差し、新たな価値として昇華されたこの一杯には、「今この瞬間を大切に味わってほしい」という想いが込められています。

光の角度によって表情を変える、濁りを帯びたオレンジブラウン。

グラスを覗き込めば、自然と歴史、そして未来へのストーリーが浮かび上がってくるようなカクテルです。

「2025 Rising Star Competition」にエントリー

マリオット・インターナショナルは、日本各地に展開するマリオット・インターナショナルグループのバーテンダーが腕を競う「2025 Rising Star Competition」を開催。

シェラトングランドホテル広島からは、バーテンダー・村松正人氏が「Way of Life」のカクテルでエントリーします。

グローバルなホスピタリティブランドとして、F&B(フード&ビバレッジ)を含む運営全体で持続可能な取り組みを推進する責任があると考えるマリオット・インターナショナル。

今回のコンペティションを開催することで、持続可能な実践を奨励し、バーテンディングに使用される材料についての新しい考え方を広めることを目指しています。

ホテルが考案する各カクテルには、サステナブルな食材や、アップサイクルされた材料、廃棄物削減技術などの持続可能な技術が特徴となっており、環境に配慮したアプローチを実現。

2025年、マリオット・インターナショナルは、この取り組みを通じて、バーテンディングコミュニティ内での持続可能性のさらなる意識向上に寄与します。

シェラトングランドホテル広島「雅庭」 バー

営業時間:17:00〜24:00(L.O. 23:30)

席数:38席

JR 広島駅直結徒歩1分、駅改札から濡れることなく移動できる「シェラトングランドホテル広島」

観光地にも近く、新幹線、広島空港へのリムジンバスを利用する方にも大変便利なロケーションに位置しています。

限定カクテル「Way of Life」(ウェイ オブ ライフ)が登場する 「雅庭」 バーは、メインダイニング日本食「雅庭(みやびてい)」に併設されています。

アップサイクルされた材料などに着目した、サステナブルな限定カクテル!

カクテル「Way of Life(ウェイ オブ ライフ)」は、シェラトングランドホテル広島の7階「雅庭」バーにて、2025年5月15日(木)から6月15日(日)までの期間限定で楽しめます。

