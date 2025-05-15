¡ÖÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¡×Æ³ÆþË¡°Æ¤¬»²±¡¡¦Æâ³Õ°Ñ¤òÄÌ²á¡¡16Æü¤Ë»²±¡¡¦ËÜ²ñµÄ¤ÇÀ®Î©¤Î¸«ÄÌ¤·
»²µÄ±¡¤ÎÆâ³Õ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡ÖÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿´ØÏ¢Ë¡°Æ¤¬Í¿ÌîÅÞ¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Öº£²ó¤ÎË¡À°È÷¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑÌÌ¤ò´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉÔÃÇ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬»þ¡¦Å¬ÀÚ¤Ë²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ÎÂÐ½èÇ½ÎÏ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¡×¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬ÄÌ¿®¾ðÊó¤Î´Æ»ë¤äÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤ä¼«±ÒÂâ¤¬¹¶·â¸µ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æµ¡Ç½¤òÄä»ß¤µ¤»¡¢Ìµ³²²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë¡°Æ¤Ç¤Ï¡¢¢§ÅÅµ¤¤ä¹Ò¶õ¶È³¦¤Ê¤É¤Î´ð´´¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤ËÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤Û¤«¡¢¢§¾ðÊó¶¦Í¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê´±Ì±¶¨µÄ²ñ¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤ÏµîÇ¯Ëö¤ËÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÏÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òµÞ¤®¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
Ë¡°Æ¤Ï¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡¡¦Æâ³Õ°Ñ°÷²ñ¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢¤¢¤¹¤Ë¤â»²µÄ±¡¡¦ËÜ²ñµÄ¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£