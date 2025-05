Eggs ’n Thingsの期間限定メニューとして「オハナ・フルーツパンケーキ」と「オハナ・ビッグブレックファースト」が登場!

カラフルで気分もはじけるドリンク「オハナ・トロピカル」も、同時発売です☆

Eggs ’n Things「オハナ・フルーツパンケーキ/オハナ・ビッグブレックファースト/オハナ・トロピカル」

販売期間:2025年5月22日(木)〜 6月24日(火)

取扱店舗:国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗

朝食やカフェメニュー、ボリューミーなメニューなどが楽しめる、ハワイ発の「Eggs ’n Things」

そんな「Eggs ’n Things」とカフェスタイルの「Eggs ’n Things Coffee」全店舗に、「OHANA=家族や仲間」をテーマにした「オハナ・フルーツパンケーキ」と「オハナ・ビッグブレックファースト」が期間限定で登場します!

『オハナ・フルーツパンケーキ』は、苺やパイナップル、マンゴーなど色とりどりのフルーツをのせたハワイ気分満点の華やかなパンケーキです。

みずみずしい果実とほんのり甘いふわもちの生地が良く合います。

『オハナ・ビッグブレックファースト』は、こんがり焼いたスパムや厚切りベーコン、サラダなどを盛り付けたボリュームたっぷりのプレート。

パンケーキプレートを、オハナでシェアして楽しむのもおすすめです!

また、虹のようにカラフルなドリンク『オハナ・トロピカル』でさらにハワイ気分が高まります。

オハナ・フルーツパンケーキ

価格:イートイン 2,255円(税込)/テイクアウト1,404円(税込)

ハワイの陽気を感じる、トロピカルな「オハナ・フルーツパンケーキ」

彩り豊かなフルーツとカシス&オレンジのヨーグルトアイスを添えた、オハナ(家族)で楽しみたい幸せなパンケーキです。

マンゴー、バナナ、キウイフルーツ、パイナップル、そしてストロベリーがたっぷり乗ったパンケーキ。

ナタデココも入って宝石箱のようにキラキラとした見た目もポイントです。

ふわっと軽いホイップとの相性も抜群。

カシス&オレンジのヨーグルトアイスのほのかな酸味でさっぱりといただくことができます。

オハナ・ビッグブレックファースト

価格:3,520円(税込)

テイクアウト:不可

ハワイの特別なブレックファースト(朝食)プレートをイメージした「オハナ・ビッグブレックファースト」

厚切りベーコンやソーセージ、スパムなどのお肉がたっぷり!

カルアポークやフライドエッグをトーストに乗せたり挟んだりしていただくのがおすすめ。

サラダやポテトもついて、みんなで楽しめるボリュームたっぷりの一皿です。

ベーコンやスパムはEggs ‘n Thingsのパンケーキともよく合います☆

オハナ・トロピカル

価格:825円(税込)/テイクアウト810円(税込)

カラフルな見た目で気分も弾ける「オハナ・トロピカル」

パイナップルジュースにグァバシロップとブルーキュラソー(ノンアルコール)を加えた南国気分を誘うトロピカルなドリンクです。

カラフルでトロピカルなドリンクを片手に、一足早く常夏気分を味わうことができます。

家族や仲間といっしょに楽しみたい、ハワイ気分を楽しめる「OHANA」メニュー。

「オハナ・フルーツパンケーキ」「オハナ・ビッグブレックファースト」「オハナ・トロピカル」は、国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗にて、2025年5月22日(木)から6月24日(火)までの期間限定で登場します。

