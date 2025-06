サンリオピューロランドの七夕シーズンイベントとして「Mignon fuwafuwa matsuri(みにょん ふわふわ まつり)」を開催!

スペシャルイルミネーションショーや特別な装いのキャラクターとのグリーティングなどに加え、ファッション雑誌「LARME」の表紙風の写真が撮れるフォトスポットなど、来場者がふわふわかわいい世界観を体感できるコンテンツが盛りだくさんです☆

サンリオピューロランド「Mignon fuwafuwa matsuri(みにょん ふわふわ まつり)」2025

開催期間: 2025年6月6日(金)〜7月8日(火)

テーマ:

Mignon fuwafuwa matsuriはサンリオピューロランドの甘くてふわふわかわいい七夕のお祭り♡

みんなでかわいくお願いごとをすると、夢がかなう?!

ピューロランドの仲間たちと一緒に、今年もお星さまにお願いごとをしよう!

フランス語でかわいいを意味する「Mignon」のタイトルの通り、七夕の幻想的な雰囲気とふわふわかわいいフレンチガーリーな世界観を掛け合わせた、ピューロランドならではのシーズンイベント「Mignon fuwafuwa matsuri」

2025年は、2024年も多くの反響を呼んだイベントをアップデートし、さらにふわふわかわいい世界に包まれる七夕が展開されます。

「Mignon fuwafuwa matsuri」では、キャラクターたちの七夕の願い事によって、ピューロランド館内がふわふわかわいい七夕の世界観に包まれ、今だけの特別なコンテンツを展開。

館内では、「キキ&ララ」をはじめとしたキャラクターたちがアイドルグループ「きゅるりんってしてみて」と一緒に歌や声でお届けする幻想的な「Mignon fuwafuwa matsuri スペシャルイルミネーション」が実施されます。

エントランスにはキャラクターたちの願い事もちりばめられたウィッシングスポットが登場するなど、ふわふわかわいいフォトジェニックな演出も。

また、人気アトラクション「Kiki & Lala トゥインクリングスタジオ」もフレンチガーリーな七夕仕様に装飾され、普段とは異なる空間が楽しめます。

さらに、ファッション雑誌「LARME」とコラボしたフォトスポットも登場。

そして七夕にぴったりな、キャラクターたちのお願いごとが隠れているウィッシングスポットや七夕をイメージしたコスチュームやフレンチガーリーな装飾を身に着けたキャラクターたちとのスペシャルグリーティングを実施。

七夕気分を味わえる期間限定フードメニューや期間限定グッズなども販売されます。

ゲスト自身が物語の一部になったような体験ができる仕掛けを随所に散りばめ、記憶に残るときめきのひとときが楽しめるイベントです☆

Mignon fuwafuwa matsuriスペシャルイルミネーション

上演場所:1F ピューロビレッジ

上演時間:約10分

声の出演:キキ&ララ、マイメロディ、シナモロール、こぎみゅん

ゲスト出演 きゅるりんってしてみて

「キキ」と「ララ」が「Mignon fuwafuwa matsuri」のメインイベント、スペシャルイルミネーションショー「Mignon fuwafuwa matsuriスペシャルイルミネーション」を開催。

とびきりキュートな音楽にのせて、ピューロランドの七夕をあまあまふわふわに彩ります。

スペシャルゲストとして声の出演をする“きゅるりんってしてみて”も必聴。

七夕の夜空をイメージした演出が繰り広げられるイルミネーションショーは、オリジナル楽曲にのせてキャラクターたちが幻想的なステージが展開されます。

七夕のお星さまにゲストと一緒にかわいくお願いごとをするシーンも☆

光と音楽でふわふわかわいいピューロランドの七夕を演出します。

「Kiki&Lala トゥインクリングスタジオ」特別デコレーション

開催場所:3F エントランスホール、2F Kiki&Lalaトゥインクリングスタジオ

2024年に人気を博した七夕イベント限定のウィッシングフォトスポットが、2025年も幻想的な装飾とともに登場。

追加演出でパワーアップし、星空や短冊など七夕らしいモチーフを背景に、人気キャラクターたちの願いが散りばめられた空間で、物語の一場面のような写真が撮影できます。

また、2024年に引き続き「Kiki&Lala トゥインクリングスタジオ」が、期間限定で「Mignon fuwafuwa matsuri」特別デコレーションに装飾。

フォトスポットとしても人気の空間で、七夕期間ならではのふわふわかわいい写真が楽しめます。

キャラクターたちと一緒にお願いができるウィッシングスポットが登場

設置場所:3F エントランス

3F エントランスには、願いごとを書いて飾ることができるウィッシングスポットが登場。

願いごとを飾ったあとは、 “ふわふわ”な空間で記念撮影も楽しむことができます。

「たくさん遊びに来たい」「キャラクターとたくさん会えますように」などピューロランドらしさも感じるお願い事を書いたり、短冊を飾った後は写真撮影を楽しんだりと、ピューロランドならではの七夕ムードをしっかりと感じられます。

キャラクター達の願い事も飾られているので、要チェックです☆

スペシャルグリーティング

出演キャラクター:キキ&ララ、マイメロディ、シナモロール、クロミ、ウィッシュミーメル、こぎみゅん、マイスウィートピアノ、まるもふびより、マロンクリーム、はなまるおばけ

実施場所:1Fイベントコーナー

七夕をイメージしたコスチューム姿の「キキ」と「ララ」や、「Mignon fuwafuwa matsuri」をイメージした装飾を身に着けたキャラクターたちがグリーティングに登場。

写真撮影はもちろん、キャラクターごとのコスチューム装飾にも注目です。

そのほか、オリジナルノベルティのプレゼントも実施される予定です。

※すべて事前予約制・有料

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

※写真のコスチュームに装飾を付けて登場します

※コスチュームの一部装飾は変更になる可能性があります

ファッション雑誌「LARME」とのコラボレーション企画

「甘くて、かわいい♡女の子のファッション絵本。」でおなじみ、ファッション雑誌「LARME」とのコラボレーション企画を実施。

2025年6月17日に発売が予定されているLARME 065の特装版の表紙がピューロランドとのスぺシャルコラボバージョンで掲載されます。

誌面では通常版・特装版ともにアイドルグループ「CUTIE STREET」の古澤里紗さん・川本笑瑠さんやその他ゲストが、ピューロランドの館内や七夕の雰囲気を楽しんだ様子を掲載。

雑誌の世界観をそのまま体感できるようになっており、誌面と連動した装飾が七夕気分をより高めてくれます。

※誌面企画はLARME 065通常版にも掲載されます

※表紙のデザインはイメージです

※特装版は5月15日(木)〜5月22日(木)の事前受注生産です

※ピューロランドでは販売されません

「LARME」コラボフォトスポット

開催場所:4Fフォトスポット

雑誌「LARME」とコラボレーションしたフォトスポットが登場。

誌面の撮影で使用した装飾を再現し、ロマンティックでガーリーな空間が広がります。

コラボフォトスポットに入って、「LARME」の表紙モデルを体験できるのも嬉しいポイントです☆

“きゅるりんってしてみて×ピューロランド” スペシャルコラボイベント

開催日:2025年6月8日(日)、6月22日(日)

開催場所:1F エンタ―テイメントホール

女の子の「カワイイ・リアリズム」を追求するアイドルグループ”きゅるりんってしてみて”と「Mignon fuwafuwa matsuri」が、スペシャルコラボイベントを開催。

さらにコラボレーショングッズの発売も決定しています。

ふわふわできゅるきゅるな世界が楽しめるイベントです。

見た目も七夕気分を味わえる期間限定フードメニュー

まんまるな小えびのフライがのったキュートなピンクカレーやもも果実がごろっとのった優しい甘さのピンクのプリンパフェ、七夕コスチュームを着たキキ&ララがのった、ふわふわ浮かぶ雲をイメージしたラッシーなど、キャラクターをモチーフにした限定メニューが充実。

味はもちろん、ビジュアルにもこだわったメニューは写真映え間違いなしです☆

こぎみゅんのまんまる小えびのピンクカレー

価格:1,540円(税込)

まんまるな小えびのフライがのった「こぎみゅん」のピンクカレー。

ピンク色のカレールーは、まろやかでちょっぴりスパイシーな味わいに仕上げられています。

マイメロディ&クロミのももといちごのミルキープリンパフェ

価格:900円(税込)

「マイメロディ」&「クロミ」とピューロランドの七夕を満喫できる、ももの果肉がごろっとのったやさしい甘さのいちごミルクプリンパフェ。

トッピングのしっとりとしたロールケーキは、ミルキーなパフェとも相性抜群です☆

マイスウィートピアノの果肉たっぷり♡つぶつぶいちごみるく

価格:700円(税込)

イルミネーションショーと一緒に楽しむのもオススメな「マイスウィートピアノの果肉たっぷり♡つぶつぶいちごみるく」

いちごの果肉がたっぷりと入ったやさしい甘さのいちごみるくと、つぶつぶとしたいちごの食感が楽しいドリンクです☆

シナモロールのMilkyWay☆ミラクルアイス(ハニーコットンキャンディ味)

価格:700円(税込)

大好評だった”Milky Way☆ミラクルアイス”がカムバック!

あま〜いハニーコットンキャンディ風味のアイスに、カスタードホイップをトッピングしたスペシャルなアイスです。

Mignon fuwafuwa matsuri♡いちごともものしゅわサイダー

価格:880円(税込)

いちごとももがベストマッチした「シナモロール」「メル」「モップ」のキュートなドリンク。

ももの果肉とたっぷりとのったストロベリーホイップはスプーンですくって味わうことができます。

マロンクリームのごろっといちごのときめきミルクティー

価格:880円(税込)

「マロンクリーム」がイベントメニューに初登場!

いちごの果肉入りソースがたっぷりとかかった、見た目もキュートなドリンクです。

リトルツインスターズのfuwafuwa♡みずいろラッシー

価格:880円(税込)

たっぷりとのったホイップクリームと小さなマシュマロが、ふわふわ浮かぶ雲のようなデザートドリンク。

「キキ」をイメージした水色のラッシーと「ララ」をイメージしたピンク色のお花がかわいい一杯です。

はなまるおばけのふわふわもちもちなのっ♪クレープ〜チーズ&レモンケーキ〜

価格:880円(税込)

ハートのマカロンがキュートな「まるまる」のクレープ「はなまるおばけのふわふわもちもちなのっ♪クレープ〜チーズ&レモンケーキ〜」が期間限定で登場。

もちもち食感のクレープに、ふわふわ食感のマシュマロとチーズ&レモンのロールケーキがのった、ふわふわでもちもちなクレープです。

七夕衣装のキャラクターが描かれた期間限定グッズが登場

グッズ名・価格:

・Mignon fuwafuwa matsuri アクリルキーホルダー

・Mignon fuwafuwa matsuri ステッカーセット

・Mignon fuwafuwa matsuri クリアファイル 550円(税込)

・Mignon fuwafuwa matsuri パタパタメモ 660円(税込)

・Mignon fuwafuwa matsuri プチクッキー 972円(税込)

七夕衣装のキャラクターたちがデザインされたクリアファイルやプチクッキーなどイベント限定グッズを販売予定。

アクリルキーホルダーやステッカーセットは各キャラクターごとの展開なので、自身の好きなキャラクターを選んだり、家族やお友だちなど大切な人とおそろいにしたりと選ぶ楽しみもあります。

コレクション性の高いアイテムが揃い、来場の記念にもぴったりです。

アクリルキーホルダー

価格:各880円(税込)

種類:全10種(マイメロディ/クロミ/キキ&ララ/マロンクリーム/こぎみゅん/マイスウィートピアノ/まるまる/モップ/シナモロール/ウィッシュミーメル)

キラキラのラメと幻想的なグラデーションがきれいな、ハート型のアクリルキーホルダー。

七夕の衣装に身を纏った「キキ&ララ」や「マイメロディ」「クロミ」など全10種類がラインナップされます。

ステッカーセット

価格:各550円(税込)

種類:全10種(マイメロディ/クロミ/キキ&ララ/マロンクリーム/こぎみゅん/マイスウィートピアノ/まるまる/モップ/シナモロール/ウィッシュミーメル)

「Mignon fuwafuwa matsuri」のテーマアートとキャラクターをセットにしたステッカーセット。

フレンチガーリーな七夕衣装を着た「ウィッシュミーメル」や「マロンクリーム」たちが登場します。

クリアファイル

価格:550円(税込)

普段使いにはもちろん、来場記念にもぴったりなクリアファイル。

ピンクであまあま、ふわふわかわいいアートが使用されています。

プチクッキー

価格:972円(税込)

お花やリボンをあしらった、個包装タイプのプチクッキー。

「キキ」と「ララ」や「こぎみゅん」たちをプリントした専用ボックスもかわいい☆

“フレンチガーリー”な世界観で、館内をあまくてふわふわな七夕空間に演出してくれる期間限定イベント。

サンリオピューロランドにて2025年6月6日より開催される「Mignon fuwafuwa matsuri(みにょん ふわふわ まつり)」の紹介でした☆

