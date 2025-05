(MCU)映画『:ドゥームズデイ(原題)』に出演する名優アラン・カミングが、さっそくネタバレをやらかしてしまったのではないか……とにわかに話題だ。

本作でカミングが演じるのは、旧20世紀フォックス製作『X-MEN』シリーズのナイトクローラー/カート・ワグナー役。青い肌と尻尾のミュータントで、超人的な俊敏性と反射神経のほか、壁や天井を登ったり、テレポート移動したりできるスーパーパワーをもつ。カミングが演じるのは『X-MEN2』(2003)以来23年ぶりで、もちろんMCUには初登場だ。

英のインタビューに登場したカミングは、「また映画でX-MENをやるんですよ。ナイトクローラー役を再び演じます」と認め、スタントのトレーニングに参加していることを明かした。問題はそのなかの一言である。

「昨日は戦闘シーンのスタントを学びましたが、僕はもう60歳なんですよ。あの役を演じたのは23年前で、当時でさえスーパーヒーローとしては年を取っていた。今、また演じられるのは面白いですよね。今は戦い方を学んでいるところですが、“えっと、僕は誰と戦っているんだっけ?”と言うと、“今はペドロ・パスカルの頭を殴っています”とか言われて。」

ペドロ・パスカルが演じるのは、「ファンタスティック・フォー」の一員であるミスター・ファンタスティック/リード・リチャーズ役。公開を控える『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』で初登場となるため、まだ全貌は明らかになっていないキャラクターではあるが、カミングの発言が正確なら、本作にはX-MENとファンタスティック・フォーの対決シーンがあることになる。

ここで思い出されるのは、『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018)でアイアンマンやスパイダーマン、ドクター・ストレンジと、スター・ロード/ピーター・クイルとドラックス、マンティスが出会った場面だろう。スーパーヒーローたちが揃い踏みする本作で、今度はいかなる戦いを見ることができるだろうか?

ちなみに、カミングは久々にナイトクローラー役を演じ、スーパーヒーロー映画に出られることを大いに喜んでいる。「ずいぶん前のことだから信じられないけれど、とてもいいことだと思う。歳を重ねるといろんなことが戻ってくるし、人も帰ってくる。歳をとるのはすごくいいことですね」

映画『アベンジャーズ:ドゥームズデイ(原題)』は、2026年5月1日に米国公開予定。

