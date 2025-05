(MCU)の新ドラマ「アイアンハート」より、初の予告編映像が公開され、2025年6月25日より独占配信となることが発表された。アイアンマン/トニー・スタークと繋がる(?)人物もチラッと登場している。



主人公は『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』(2022)で初登場した天才科学少女リリ・ウィリアムズ。同作では彼女が開発したパワードスーツを駆使して見事に戦った。ワカンダの戦闘に加わっていたリリはその後地元に戻り、本作ではMIT(マサチューセッツ工科大学)に通っている。ここはトニー・スタークの出身校であり、『スパイダーマン』MJとネッドも進学が決まった超名門学校だ。

映像では、魔術を操る神出鬼没のヴィラン、ザ・フード/パーカー・ロビンス(アンソニー・ラモス)がリリに“面接”と称したトラップを仕掛けている。この試練を脱したリリだが、次第に大事件へと巻き込まれていく。友人ジョー・マクギリカディ(オールデン・エアエンライク)らと共に武器を強化して戦いに挑んでいくのだが……。

マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギは本作について、「テクノロジーにより生まれたヒーローたち、魔術を扱うヒーローたちそれぞれにフォーカスした作品はありましたが、その2つが同じ世界に登場する点が本作の新しいポイントです」としている。

(c) 2025 Marvel

さりげないポイントは01:20に登場するメガネの男性。彼は『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』で、トニー・スタークがMITの奨学金制度を発表した後に舞台袖でトニーを出迎え、「教職員にも奨学金は出ますか?自動ホットドック焼き器なんですが……」と絡んでいた男(ジム・ラッシュ)だ。

今回の映像では「MITは君以外にも天才がいる」と言っているが、原語は「You are not the first genius at MIT.(MITの天才は君が初めてじゃない)」であり、もしかするとトニー・スタークのことを言っているのかもしれない。

なおリリ・ウィリアムズは、原作コミックではトニー・スタークの人格を再現したAIをメンターとしてアーマーを開発し、ヒーローとして開花していく。MCU版でも、アイアンマン/トニー・スタークの後継者的存在となるのかに注目だ。

(c) 2025 Marvel

「アイアンハート」はディズニープラスにて2025年6月25日(水)より独占配信。