初回購入特典は「キャラクターアクリルキューブ」が付属！新世界I＆C『Staffer Case：超能力推理アドベンチャー』Nintendo Switch
新世界I&Cは、ミステリー推理アドベンチャーゲーム『Staffer Case(ステッパーケース):超能力推理アドベンチャー』Nintendo Switch 日本語版のパッケージ版、ダウンロード版が5月29日(木)に正式に発売予定。
新世界I&C『Staffer Case:超能力推理アドベンチャー』
新世界I&Cは、ミステリー推理アドベンチャーゲーム『Staffer Case(ステッパーケース):超能力推理アドベンチャー』Nintendo Switch 日本語版のパッケージ版、ダウンロード版が5月29日(木)に正式に発売予定です。
5月28日(水)まで通常版、デラックスエディションパッケージの事前予約が全国のゲーム取り扱い店舗、およびオンラインストアにて受付中となります。
初回購入特典として、「キャラクターアクリルキューブ」が付属します。
■ 『Staffer Case(ステッパーケース):超能力推理アドベンチャー』について
“ステッパーケース”は1960年代の仮想の街“ロンドン”を舞台に、超能力を持った市民たちと共にこれを監視する組織“マナ現状管理局”の物語を扱ったミステリー推理アドベンチャーゲームです。
プレイヤーは新入り捜査官“ノートリック”になり、街中あらゆる場所にある謎の事件を追跡・解決し、五つの事件と二つのボーナスシナリオで構成された深みのあるストーリーを味わえます。
■ 『Staffer Case(ステッパーケース):超能力推理アドベンチャー』コンシューマー版限定吹き替え&最適化
Nintendo Switch版『ステッパーケース』はPC版と違い、フルボイス日本語が収録されています。
男性主人公「ノートリック」役を、『マッシュル-MASHLE-』のフィン・エイムズ役や『不滅のあなたへ』のフシ役などで知られる川島零士さん、女性主人公「レッドフィンズ」役を、『アイドルマスター』の四条貴音役や『オーバーロード』のアルベド役を務めた原由実さんが担当します。
■ 外伝作品『ステッパーリボーン(Staffer Reborn)』同梱
今回Nintendo Switch版ステッパーケース本編以外にも“ステッパーケース”の世界観を拡張する外伝作品“ステッパーリボーン”(Staffer Reborn)が同梱されます。
“ステッパーリボーン”は本編とは別視点の人物を中心とする短編の推理劇で、既存のファンには新しい視点からのストーリーを、新規ユーザーにはキャラクターと世界観の魅力を味わえます。
■ 店舗オリジナル特典(日本限定)
Nintendo Switch版ステッパーケースは店舗別オリジナル特典が用意されており、現地ファンの期待を寄せています。
販売先 ：店舗特典
Amazon.co.jp ：オリジナルキャラクタークリアカード(3種セット)
GEO ：オリジナルスマホステッカー
Neowing ：ポストカード
amiami(オンラインショップ)：アクリルキーホルダー
お宝創庫グループ ：缶バッジ
ステラワース ：L判ブロマイド13枚セット
■ 内容一覧及び予約特典
●パッケージ通常版(4,950円/税込)
・内容一覧：ゲームソフト、ミニステッカー
・特典 ：キャラクターアクリルキューブ(初回版限定)
●デラックスエディションパッケージ(8,690円/税込)
・内容一覧：ゲームソフト、ミニステッカー、スペシャルBOX、
OST収録CD(日本限定)、マナ現状管理局金属バッジ、アートブック
・特典 ：キャラクターアクリルキューブ(初回版限定)
●ダウンロード版(2,950円/税込)
・Nintendo eshopにて購入可能(5月15日から予約販売開始)
・予約特典は後日公開予定
■ 「ステッパーケース」詳細情報
◇ タイトル名 ：ステッパーケース(Staffer Case)
◇ ジャンル ：ミステリー・アドベンチャー(mystery adventure),
ライトノベル(Light novel)
◇ 提供プラットフォーム：Nintendo Switch
◇ パッケージ版販売先 ：
Amazon.co.jp
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