“育てる鉄板”で、食の楽しみをより豊かに！ロジャース 鋳物鉄板「Maruban(丸板)」

ロジャースは、応援購入サービス「Makuake」にて、鋳物鉄板【Maruban(丸板)】の一般販売を開始しました。

ロジャース 鋳物鉄板「Maruban(丸板)」

価格 :7,975円(税込・送料込)

サイズ :直径約232mm/高さ5mm

重量 :約1.1kg

材質 :鋳鉄(FC20)

対応熱源 :ガス火専用(カセットコンロ・ガスコンロ)

販売ルート:Amazon、Creema、Makuake STORE

【Maruban(丸板)】は、老舗鋳物工場と共同開発した、厚みと熱伝導に優れた“育てる鉄板”。

食材本来のうまみを引き出しながら、誰でも手軽にプロ級の焼き上がりを楽しめる一枚。

特に、Iwataniの「焼きまる」や「スモークレスグリル」にぴったり収まる直径サイズに設計されており、煙や脂ハネを抑えながら、ご家庭で本格的な鉄板料理が楽しめます。

■鋳物ならではの魅力と機能性

【Maruban】の鉄板は、“鋳造(ちゅうぞう)”という伝統的な技法を用いて製造されています。

これは、溶かした鉄を型に流し込んで成形する方法で、その工程上、鉄板の表面には自然に生じる微細な凹凸が残ります。

この鋳物独特の凹凸が、肉や魚の焦げ付きやすさを軽減し、脂が適度に流れることでヘルシーな仕上がりに。

さらに脂ハネや煙も少なく、調理の快適性にもつながっています。

また、鋳物特有の蓄熱性と熱ムラのなさにより、表面はカリッと香ばしく、中はふっくらジューシーな理想の焼き加減に。

焼き目の美しさと食材の旨みが格段にアップします。

リフターで持ち上げる様子

丸板の表面

■製品特長

・応援購入サービスで大成功:Makuakeにて609名の支援者、支援総額396万円を達成

・Iwatani製グリル対応:やきまる(CB-SLG-1)、やきまるII(CB-SLG-2)、マルチスモークレスグリル(CB-MSG-1)にぴったり

・鋳物ならではの凹凸で焦げ付きにくく脂ハネを防止

・ガス火専用設計:Iwatani製品をはじめとするカセットコンロ・ガスコンロでの使用に最適

・“使い込むほどに育つ”鉄板:シーズニングを重ねることで、自分だけの鉄板に

食材を焼く様子

焦げ付きにくくふっくら焼き上げ

マルチスモークレスグリルにもぴったり

