超特急2nd EP『Why don’t you 超特急？』主要アルバムランキング4冠を達成
■2nd EP『Why don’t you 超特急？』は、「超特急してみない？」と自信をもって誘い寄せる会心作！
超特急の2nd EP『Why don’t you 超特急？』（5月7日発売）が、5月14日公開（集計期間：5月5日～5月11日）のbillboard JAPAN総合アルバムチャート“Hot Albums”で自身初の首位を獲得した。
これで「オリコン週間アルバムランキング」（5月9日付）、「オリコン週間合算アルバムランキング」（5月19日付）、「Billboard JAPAN Top Albums Sales」（5月14日公開）、そして今回の「Billboard JAPAN Hot Albums」（5月14日公開）と、主要アルバムランキング4冠を達成。
すべて結成14年目にして初の1位獲得となる。
2nd EP『Why don’t you 超特急？』は、「超特急してみない？」と自信をもって誘い寄せる会心作。ソウルフルで華やかなシティポップから、これぞ真骨頂といえる超特急式トンチキメタルソングまで、常に加速・進化していく超特急の現在と未来を詰め込んだ作品となっている。
リリース情報
2025.05.07 ON SALE
EP『Why don’t you 超特急？』
『Why don’t you 超特急？』特設サイト
https://bullettrain.jp/WhydontyouBT/
超特急 OFFICIAL SITE
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