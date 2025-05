冷気搬送用途に特化！チコーエアーテック「スポット気流」

チコーエアーテックでは、夏場の冷気搬送や空調に関するお困りごとを対象とした、法人向けのスポット送風機「スポット気流」について、テスト機の貸し出しキャンペーンを実施します。

チコーエアーテック「スポット気流」

チコーエアーテックでは、夏場の冷気搬送や空調に関するお困りごとを対象とした、法人向けのスポット送風機「スポット気流」について、テスト機の貸し出しキャンペーンを実施!

対象は、冷気が届きにくいエリアや温度ムラ・熱だまりなど、夏季特有の空調課題を抱える環境に限定されます。

キャンペーン期間は2025年6月から7月末までとなります。

・設置条件 :配線ダクトレールがある場合はそのまま取り付け、

ない場合は三脚で簡易設置にてシミュレーション

・貸し出し期間:要相談(最長2週間まで)

・貸し出し費用:無償(※返却の際は送料をご負担のうえ、

元払いにて同社宛にご返送ください)

対象用途に該当するかどうかは、事前に簡単なヒアリングを行ったうえで判断します。

テスト機台数には限りがあるので、ぜひお早めにお問い合わせください

※このキャンペーンは法人向けの内容です

お問い合わせ先: newmarket_development@chiko-airtec.jp

会議室(使用場所イメージ)

製品設置イメージ 黒

■製品について

スポット気流は、空間内の風の流れを補い、局所的な快適性や空調効率の改善に寄与する天井設置型の補助送風機です。

店舗のレジ周辺、施設の作業台、オフィスの固定席周辺など、空調が届きにくい局所エリアでの使用に適しています。

空気のよどみ改善

この製品は、配線ダクトレール(ライティングレール)に直接取り付け可能な構造で、照明設備と同様に省スペースでの後付け設置が可能です。

風量は6段階で調整でき、最大風量は毎時120立方メートル(m3/h)。

なかでも、使用頻度の高い風量レベル4(約80m3/h)では、同社測定条件下(無響音室)で騒音値33dB程度と、静音性にも配慮した設計です。

(33dBは、ささやき声や静かな図書館内と同程度の音レベルです)

※騒音値は測定環境に基づくものであり、実際の使用環境により聞こえ方は異なります。

操作はiOS16以降に対応した専用アプリ(iPhoneのみ対応)から行え、スマートフォンから風量調整や運転操作が可能です。

※AndroidおよびiPad端末には対応していません。

また、空間の目的や構成に応じて複数台を組み合わせることで、風の流れを意図的に設計し、空調の偏りやよどみの改善につなげることも可能です。

■製品概要

・製品名 :「スポット気流」

・型式 :CSP-080-W(白)、CSP-080-B(黒)

・カラー展開:ホワイト/ブラック

・操作 :専用アプリ対応

(iOS16以降/iPhoneのみ対応、iPad・Android非対応)

■主な特長

・配線ダクトレール(ライティングレール)に取り付け可能、省スペースな設計

・直進性の高い風で、必要な場所にピンポイント送風

・風量6段階調整(最大風量120m3/h)

・レベル4時:約80m3/h/騒音33dB(同社測定:無響音室)

・省エネ設計:最大出力時でも消費電力6.4W

■導入実績(例):

・飲食店での冷気搬送補助

・商業施設や植栽まわりの空気のよどみ改善

・オフィスでの温度ムラ解消

・作業場の足元の冷え対策

※設置環境により効果は異なります。

空調の偏り改善

