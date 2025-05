韓国女優のハン・ソヒが14日、ファンミーティング「2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]」のポスタービジュアルを公開した。所属事務所「9atoエンターテインメント」の公式SNSで発表した。



【写真】ボディに文字がびっしり 公開されたビジュアル

ハン・ソヒにとって初めてのファンミーティングは、7月12日のバンコクを皮切りに、東京、台北、ロサンゼルス、ニューヨーク、香港、フランクフルト、ロンドン、パリ、ベルリンなど、アジアや米国、ヨーロッパを周り、10月26日にソウルの延世(ヨンセ)大学大講堂でフィナーレを迎える予定。ポスターに書かれた開催地の最後には、「AND MORE」の文言があり、他にもまだ公開されていない都市での公演があることを匂わせている。



公開されたポスターでは、ハン・ソヒのシルエットに、「XOHEE Loved Ones, you are sparkling treasures to me」という文言が繰り返し書かれている。ファンを「輝く宝物」と表現したメッセージで、今回のファンミーティングを通して、ハン・ソヒが伝えたい思いが込められているとみられる。



ハン・ソヒは2017年にドラマ「ひと夏の奇跡~Waiting for you」でデビュー。これまで、ドラマ「夫婦の世界」「わかっていても」「マイネーム:偽りと復讐」「サウンドトラック#1」「京城クリーチャー」などに出演し、国内外での認知度を高めてきた。ただ、2024年は、リュ・ジュンヨルとの熱愛と破局、Girl's Dayヘリとの対立、インスタグラム裏アカウントのうわさなど、多くの騒動に巻き込まれ、“お騒がせ女優”となっていた。



ファンミーティングに関する詳細は、公式SNSおよび、俳優とファンのコミュニケーションプラットフォーム「HIAND」を通して、後日公開予定。



(よろず~ニュース特約・moca)