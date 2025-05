【第63回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日:5月14・15日 小中高校生招待日:5月16日 一般公開日:5月17・18日 会場:ツインメッセ静岡(静岡市駿河区曲金3丁目1-10) 入場料:無料 ※入場には事前登録が必要

海洋堂は、5月14日より開催しているイベント「第63回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「ARTPLA ゴジラ Re:イマジネーション」を展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて本製品を初公開しており、ゴジラ本体は、内側と外皮をそれぞれ別パーツで構成している様子や、背中の棘も細かなパーツ分割によって表現されていることを確認することができるほか、ジオラマ風に表現された鉄道のガレキなどもプラモデルで表現されていることを確認できる。

TM & (C) TOHO CO., LTD.