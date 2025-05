【GLOCK G17 Gen5 MOS CO2GBB(再販)】 5月20日 発売予定 価格:36,080円

Gunsmith BATONは、CO2ガスガン「GLOCK G17 Gen5 MOS CO2GBB」再販分の発売日を5月20日に決定した。価格は36,080円。

本製品は、ポリマーフレームオート「GLOCK G17」の最新版「Generation.5」をモデルアップしたCO2ガスガン。GLOCK監修のもと、トイガンの日本正規ライセンスを取得し外観と刻印を再現している。

特徴的なスライドカットやグリップパターン等の外見のリアルさだけでなく、独自の内部構造とすることで、樹脂スライドながら MOS(モジュラー・オプティック・システム)までも実装している。

4種類のMOSプレートが付属し各社ダットサイトに対応する。

【MOSプレート対応一覧】

01:Docterピッチ(Doctor、Vortex、Vector Optics等)M3 ねじ

02:Trijiconピッチ(Trijicon、Holosun 等)UNC #4(インチねじ)

03:C-Moreピッチ(C-More 等)UNC #8(インチねじ)※M4 ねじ使用可

04:Leupoldピッチ(Leupold 等)M4 ねじ

※上記対応表は実ダットサイトのピッチでレプリカによっては合わない場合があります。SURE HIT MRSの取付には小加工が必要となります。

付属品

[BATON airsoft] GLOCK G17 CO2マガジン [装弾数 : 22発] 、説明書&パーツリスト、保証書

対応CO2カートリッジ

PUFF DINO・BASIKOS CO2 12g カートリッジ(※他ブランドCO2カートリッジは非対応・保証対象外。)

大変お待たせいたしました。BATON airsoft 製 GLOCK G17 Gen.5 MOS CO2GBB セカンドロット の発売日が、5 月 20 日(火)に決定いたしました!

弊社ネットショップご予約分は 21 日(水)のお届け予定ですので、楽しみにお待ちくださいませ!!https://t.co/47DKnaihbx pic.twitter.com/0pVOrI8Njo - BATON GUNS (@BatonGunsmith) May 14, 2025

