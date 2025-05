歌怪獣・島津亜矢のアルバム『AYA's Soul Searchin' -Aretha Franklin-』が、アナログレコード盤として7月16日(水)に発売される。『AYA's Soul Searchin' -Aretha Franklin-』は、アヤ・シマヅとして2024年に発売したアレサ・フランクリンのカバーアルバムで、リリース1周年を記念してアナログレコード化されるものだ。

アヤ・シマヅ「AYA's Soul Searchin' 〜アレサ・フランクリン〜」



LPレコード TBV-0083¥5,500(税込)Side A1.Think2.Respect3.I Say A Little Prayer4.A Natural Woman5.Amazing GraceSide B1.Chain Of Fools2.Until You Come Back To Me3.Spanish Harlem4.いつでもふたり予約 https://www.tuff-beats.com/discs