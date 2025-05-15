歌怪獣・島津亜矢のアルバム『AYA's Soul Searchin' -Aretha Franklin-』が、アナログレコード盤として7月16日（水）に発売される。

『AYA's Soul Searchin' -Aretha Franklin-』は、アヤ・シマヅとして2024年に発売したアレサ・フランクリンのカバーアルバムで、リリース1周年を記念してアナログレコード化されるものだ。

あわせてリリース1周年を記念し、7月31日（木）にサウンド・プロデュースを担当した中田亮率いるファンクバンド「オーサカ＝モノレール」との共演ライブがLINE CUBE渋谷にて開催されることも発表となった。

オーサカ＝モノレールのソウルフルなサウンドとアヤ・シマヅの歌声が合体するという、圧巻のステージが楽しめそうだ。


アヤ・シマヅ「AYA's Soul Searchin' 〜アレサ・フランクリン〜」

LPレコード TBV-0083
￥5,500（税込）
Side A
1.Think
2.Respect
3.I Say A Little Prayer
4.A Natural Woman
5.Amazing Grace
Side B
1.Chain Of Fools
2.Until You Come Back To Me
3.Spanish Harlem
4.いつでもふたり
予約　https://www.tuff-beats.com/discs


＜アヤ・シマヅ with オーサカ＝モノレール＞

7月31日（木）
＠LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
開演 18：00
[問]RO-ON チケット TEL047-365-9960　https://x.gd/9XlXh

◆島津亜矢 オフィシャルサイト