歌怪獣・島津亜矢、アレサ・フランクリンのカバーアルバムがアナログレコード化
歌怪獣・島津亜矢のアルバム『AYA's Soul Searchin' -Aretha Franklin-』が、アナログレコード盤として7月16日（水）に発売される。
『AYA's Soul Searchin' -Aretha Franklin-』は、アヤ・シマヅとして2024年に発売したアレサ・フランクリンのカバーアルバムで、リリース1周年を記念してアナログレコード化されるものだ。
オーサカ＝モノレールのソウルフルなサウンドとアヤ・シマヅの歌声が合体するという、圧巻のステージが楽しめそうだ。
アヤ・シマヅ「AYA's Soul Searchin' 〜アレサ・フランクリン〜」
￥5,500（税込）
Side A
1.Think
2.Respect
3.I Say A Little Prayer
4.A Natural Woman
5.Amazing Grace
Side B
1.Chain Of Fools
2.Until You Come Back To Me
3.Spanish Harlem
4.いつでもふたり
予約 https://www.tuff-beats.com/discs
＜アヤ・シマヅ with オーサカ＝モノレール＞
＠LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
開演 18：00
[問]RO-ON チケット TEL047-365-9960 https://x.gd/9XlXh
◆島津亜矢 オフィシャルサイト