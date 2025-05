北山宏光の2ndアルバム『波紋-HAMON-』(6月16日発売)がCD形態に加え配信でもリリースされることが決定した。また、同作から「波紋-HAMON-」「Just Like That」の2曲が5月16日00:00より先行配信される。今年3月と4月に東京・大阪にて開催された<to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜>にて初披露し、 熱いパフォーマンスが話題となった北山宏光の最新曲「波紋-HAMON-」。 この楽曲は北山宏光が、芸能の世界に踏み出すきっかけとなるオーディションで出会った藤家和依氏からの提供曲に彼自身の熱い想いを歌詞に乗せた作品だ。真っ直ぐすぎるほどの歌詞と歌声が、ストレートに 情熱を伝える渾身のナンバーに仕上がっている。

2nd Album『波紋-HAMON-』



2025年6月16日(月)発売LPリンク:https://tobe-store.jp/pages/hamon■初回生産限定盤A▲『波紋-HAMON-』初回生産限定盤ACD+Blu-ray¥4,400(税込)/ TBCT0755X商品仕様*初回生産限定盤A限定仕様スリーブジャケット*トールサイズデジパック仕様 (Type A)*24P歌詞ブックレット(Type A)【収録楽曲】M1. Drippin' OvertureM2. 波紋-HAMON-M3. ADrenalineM4. Flores STEPM5. EYE ShadowM6. 奪還メラメラM7. アマテラスヒカリM8. OMG!!!M9. Never SayM10. 小さな春M11. SelfishM12. Just Like ThatM13. Drippin'【Blu-ray収録内容】01. 波紋-HAMON- (Official Music Video)02. 波紋-HAMON- (Official Music Video) Behind The Scenes03. 波紋-HAMON-CDJacket/Booklet Behind The Scenes■初回生産限定盤B▲『波紋-HAMON-』初回生産限定盤BCD+GOODS¥4,400(税込) / TBCT0756商品仕様*初回生産限定盤B限定仕様スリーブジャケット*トールサイズデジパック仕様 (Type B)*24P歌詞ブックレット(Type B)【収録楽曲】M1. Drippin' OvertureM2. 波紋-HAMON-M3. ADrenalineM4. Flores STEPM5. EYE ShadowM6. 奪還メラメラM7. アマテラスヒカリM8. OMG!!!M9. Never SayM10. 小さな春M11. SelfishM12. Just Like ThatM13. Drippin'【GOODS内容】オリジナルアートトランプ ver. 2 (4枚セット)■通常盤▲『波紋-HAMON-』通常盤CD¥3,300(税込) / TBCT0757商品仕様*スリーブジャケット仕様 *20P歌詞ブックレット【収録楽曲】M1. Drippin' OvertureM2. 波紋-HAMON-M3. ADrenalineM4. Flores STEPM5. EYE ShadowM6. 奪還メラメラM7. アマテラスヒカリM8. OMG!!!M9. Never SayM10. 小さな春M11. SelfishM12. Just Like ThatM13. Drippin'Bonus Track THE BEAST REMIX (to HEROes 2nd ver.) ※Bonus TrackはCD通常盤のみ収録