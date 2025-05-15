北山宏光、2ndアルバム『波紋-HAMON-』配信決定。5/16より一部先行配信開始
北山宏光の2ndアルバム『波紋-HAMON-』（6月16日発売）がCD形態に加え配信でもリリースされることが決定した。また、同作から「波紋-HAMON-」「Just Like That」の2曲が5月16日00:00より先行配信される。
今年3月と4月に東京・大阪にて開催された＜to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜＞にて初披露し、 熱いパフォーマンスが話題となった北山宏光の最新曲「波紋-HAMON-」。 この楽曲は北山宏光が、芸能の世界に踏み出すきっかけとなるオーディションで出会った藤家和依氏からの提供曲に彼自身の熱い想いを歌詞に乗せた作品だ。真っ直ぐすぎるほどの歌詞と歌声が、ストレートに 情熱を伝える渾身のナンバーに仕上がっている。
配信情報
・波紋-HAMON-
・Just Like That
2025年5月16日00:00より先行配信開始
■2nd Album『波紋-HAMON-』配信
2025年6月16日 配信スタート
【収録楽曲】
M1. Drippin' Overture
M2. 波紋-HAMON-
M3. ADrenaline
M4. Flores STEP
M5. EYE Shadow
M6. 奪還メラメラ
M7. アマテラスヒカリ
M8. OMG!!!
M9. Never Say
M10. 小さな春
M11. Selfish
M12. Just Like That
M13. Drippin'
2nd Album『波紋-HAMON-』
LPリンク：https://tobe-store.jp/pages/hamon
■初回生産限定盤A
▲『波紋-HAMON-』初回生産限定盤A
CD＋Blu-ray
￥4,400(税込)/ TBCT0755X
商品仕様
*初回生産限定盤A限定仕様スリーブジャケット
*トールサイズデジパック仕様 (Type A)
*24P歌詞ブックレット(Type A)
【収録楽曲】
M1. Drippin' Overture
M2. 波紋-HAMON-
M3. ADrenaline
M4. Flores STEP
M5. EYE Shadow
M6. 奪還メラメラ
M7. アマテラスヒカリ
M8. OMG!!!
M9. Never Say
M10. 小さな春
M11. Selfish
M12. Just Like That
M13. Drippin'
【Blu-ray収録内容】
01. 波紋-HAMON- (Official Music Video)
02. 波紋-HAMON- (Official Music Video) Behind The Scenes
03. 波紋-HAMON-CDJacket/Booklet Behind The Scenes
■初回生産限定盤B
▲『波紋-HAMON-』初回生産限定盤B
CD＋GOODS
￥4,400(税込) / TBCT0756
商品仕様
*初回生産限定盤B限定仕様スリーブジャケット
*トールサイズデジパック仕様 (Type B)
*24P歌詞ブックレット(Type B)
【収録楽曲】
M1. Drippin' Overture
M2. 波紋-HAMON-
M3. ADrenaline
M4. Flores STEP
M5. EYE Shadow
M6. 奪還メラメラ
M7. アマテラスヒカリ
M8. OMG!!!
M9. Never Say
M10. 小さな春
M11. Selfish
M12. Just Like That
M13. Drippin'
【GOODS内容】
オリジナルアートトランプ ver. 2 (4枚セット)
■通常盤
▲『波紋-HAMON-』通常盤
CD
￥3,300(税込) / TBCT0757
商品仕様
*スリーブジャケット仕様 *20P歌詞ブックレット
【収録楽曲】
M1. Drippin' Overture
M2. 波紋-HAMON-
M3. ADrenaline
M4. Flores STEP
M5. EYE Shadow
M6. 奪還メラメラ
M7. アマテラスヒカリ
M8. OMG!!!
M9. Never Say
M10. 小さな春
M11. Selfish
M12. Just Like That
M13. Drippin'
Bonus Track THE BEAST REMIX (to HEROes 2nd ver.) ※Bonus TrackはCD通常盤のみ収録
関連リンク
◆北山宏光 オフィシャルX