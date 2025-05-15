■2nd Album『波紋-HAMON-』先行配信・波紋-HAMON-・Just Like That2025年5月16日00:00より先行配信開始■2nd Album『波紋-HAMON-』配信2025年6月16日 配信スタート【収録楽曲】M1. Drippin' OvertureM2. 波紋-HAMON-M3. ADrenalineM4. Flores STEPM5. EYE ShadowM6. 奪還メラメラM7. アマテラスヒカリM8. OMG!!!M9. Never SayM10. 小さな春M11. SelfishM12. Just Like ThatM13. Drippin'

2nd Album『波紋-HAMON-』



2025年6月16日(月)発売LPリンク：https://tobe-store.jp/pages/hamon■初回生産限定盤A▲『波紋-HAMON-』初回生産限定盤ACD＋Blu-ray￥4,400(税込)/ TBCT0755X商品仕様*初回生産限定盤A限定仕様スリーブジャケット*トールサイズデジパック仕様 (Type A)*24P歌詞ブックレット(Type A)【収録楽曲】M1. Drippin' OvertureM2. 波紋-HAMON-M3. ADrenalineM4. Flores STEPM5. EYE ShadowM6. 奪還メラメラM7. アマテラスヒカリM8. OMG!!!M9. Never SayM10. 小さな春M11. SelfishM12. Just Like ThatM13. Drippin'【Blu-ray収録内容】01. 波紋-HAMON- (Official Music Video)02. 波紋-HAMON- (Official Music Video) Behind The Scenes03. 波紋-HAMON-CDJacket/Booklet Behind The Scenes■初回生産限定盤B▲『波紋-HAMON-』初回生産限定盤BCD＋GOODS￥4,400(税込) / TBCT0756商品仕様*初回生産限定盤B限定仕様スリーブジャケット*トールサイズデジパック仕様 (Type B)*24P歌詞ブックレット(Type B)【収録楽曲】M1. Drippin' OvertureM2. 波紋-HAMON-M3. ADrenalineM4. Flores STEPM5. EYE ShadowM6. 奪還メラメラM7. アマテラスヒカリM8. OMG!!!M9. Never SayM10. 小さな春M11. SelfishM12. Just Like ThatM13. Drippin'【GOODS内容】オリジナルアートトランプ ver. 2 (4枚セット)■通常盤▲『波紋-HAMON-』通常盤CD￥3,300(税込) / TBCT0757商品仕様*スリーブジャケット仕様 *20P歌詞ブックレット【収録楽曲】M1. Drippin' OvertureM2. 波紋-HAMON-M3. ADrenalineM4. Flores STEPM5. EYE ShadowM6. 奪還メラメラM7. アマテラスヒカリM8. OMG!!!M9. Never SayM10. 小さな春M11. SelfishM12. Just Like ThatM13. Drippin'Bonus Track THE BEAST REMIX (to HEROes 2nd ver.) ※Bonus TrackはCD通常盤のみ収録