現役で初…ニコラ・ヨキッチがプレーオフ1シリーズで2度目の40得点15リバウンド超え

5月14日(現地時間13日、日付は以下同)にペイコム・センターで行われた「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第5戦。デンバー・ナゲッツは敵地でオクラホマシティ・サンダーに105-112で敗れたことで、2勝3敗で王手をかけられた。

ナゲッツはそれまでの3戦でいずれもフィールドゴール成功率38.0パーセント未満に終わっていたニコラ・ヨキッチが、フィールドゴール成功率68.0パーセント(17/25)でシリーズ最多の44得点に15リバウンド5アシスト2スティール、エースガードのジャマール・マレーもこのシリーズでベストの28得点に4リバウンド3アシストと両輪が躍動。

ところが、第4クォーターではヨキッチこそ13得点を残すも、それ以外の選手たちが不発。初戦から交互に勝利してきた両チームだったが、これでナゲッツがシリーズ初の2連敗。特にここ2戦の第4クォーターにおける得点で37-63と大差をつけられている。

とはいえ、ヨキッチは第1戦の42得点22リバウンド6アシスト2ブロックに続いて、第5戦でも44得点15リバウンド5アシスト2スティールと大暴れ。NBAプレーオフの1シリーズで、40得点15リバウンド以上を複数試合で残したNBA史上8人目の選手に。

現役はヨキッチのみで、これまでウィルト・チェンバレン(4度)、シャキール・オニール(2度)、エルジン・ベイラー(2度)、カリーム・アブドゥル・ジャバー、アキーム・オラジュワン、チャールズ・バークリー、ボブ・マッカドゥが達成してきた。

16日にホームのボール・アリーナで行われる第6戦。ナゲッツが逆王手をかけてシリーズ決着を引き延ばすためには、ヨキッチの獅子奮迅の活躍が必須となる。

Nikola Jokić becomes the 8th player in NBA history to record 40+ points and 15+ rebounds multiple times in a single postseason series joining…

Wilt Chamberlain (4x)

Shaquille O'Neal (2x)

Elgin Baylor (2x)

Kareem Abdul-Jabbar

Hakeem Olajuwon

Charles Barkley

Bob McAdoo pic.twitter.com/M1QwcaYVUk

- NBA.com/Stats (@nbastats) May 14, 2025