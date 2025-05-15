¡Ö¤È¤í¤¸¤å¤ï¤Ã¡×Ä¶´ÊÃ±¡ª¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Ê¥¹¤Î¼Ñ¿»¤·¢ª¥ì¥·¥Ô¤Ï390Ëü²ó¥Ð¥º¡ÖÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿§¤â¤¤ì¤¤¡×
¡¡¥ì¥ó¥Á¥ó¤À¤±¤ÇÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ì¤ë¥Ê¥¹¤Î¼Ñ¿»¤·¥ì¥·¥Ô¤¬Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤Î¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×¡ÖÌý¤ÇÍÈ¤²¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÉÇÀ²È¤Î¤ª¤«¤ó¡É¤³¤È¤Ê¤ª¤µ¤ó¡£Â¾¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÆÌîºÚ¥ì¥·¥Ô¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û390Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿²ÆÌîºÚ¥ì¥·¥Ô
¡¡ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ë¥Ê¥¹¤Î¼Ñ¿»¤·¡¢ºàÎÁ¤Èºî¤êÊý¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û2¿ÍÁ°
¤Ê¤¹(Ãæ)¡¡2¸Ä¡¿¤´¤ÞÌý Âç¤µ¤¸2
A¡Ë 麵¤Ä¤æ(2ÇÜ) ¡¡30cc¡¿¿å¡¡ 30cc¡¿À¸Õª¥Á¥å¡¼¥Ö 2cm
¢¨ÂçÍÕ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡¥Ê¥¹¤Î¤Ø¤¿¤ò¤È¤Ã¤Æ½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢Èé¤Ë¼Ð¤á¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¤´¤ÞÌý¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
£Èé¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¡£¡Ê¤Ê¤¹¤Ë¥é¥Ã¥×¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¡Ë
¤ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Ê¥¹¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¡ÊÌÜ°Â 600W 5Ê¬¡Á6Ê¬¡¿500W 6¡Á7Ê¬¡Ë
¥¤è¤¯º®¤¼¤¿A¡Ë¤ò¤«¤±¤ë¡£ºÆ¤Ó¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÎä¤á¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡£¡ÊÌ£¤ò¿»¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¡Ë
¦´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇÂçÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¡£
¡¡¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥Ê¥¹¤ÎÈé¤ò²¼¤Ë¤¹¤ë¤È¿§Á¯¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤½¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ£¤¬À÷¤ß¤Æ¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÁÍýÎò30Ç¯¡¢¸½ÌòÇÀ²È¤Î¤Ê¤ª¤µ¤ó¡Ê@nao_yasasii_gohan¡Ë¡£Â¾¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤äSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼²ÆÌîºÚ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Þ¤ºÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÇÀ²È¤¬¤¿¤Þ¤²¤¿¡ª¤â¤í¤³¤·¤ÎÌ£¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ò¾¯ÎÌ¤Ç¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿´ÊÃ±¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ô¡¼¥Þ¥ó¥°¥é¥¿¥ó¡Ù¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°Õ³°¤È¡Ø¥ª¥¯¥é¿å¡Ù¤âÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥¯¥é¿å¤Ï¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢¹â·ì°µ¡¦ÅüÇ¢ÉÂ¡¦¤Ò¤¶ÄË¡¦¼êÂ¤Î¤à¤¯¤ß¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦ÊØÈë¡¦ÂÎ½Åù¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È¿¶Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼ÌîºÚ·ù¤¤¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡ª
¡Ö»ä¤âº£¤Ï¡¢ÎÐ¤ÎÌîºÚ¤¬¶ì¼ê¤ÊÂ¹¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡©¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¹¤Ï¥Í¥®¤¬°ìÈÖ·ù¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»ä¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥Ð¡¼¥Ð¤â¾®¤µ¤¤»þ¤Ï¥Í¥®¤¬Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¤À¤«¤é¤¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡©¤À¤«¤éº£¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´¤·¤¿´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï»ä¼«¿È¤¬ÍÄ¤¤º¢¤ËÁÄÉã¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢54Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â´ò¤·¤¯¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤ò¶µ¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤âÂç¿Í¤ÎÌòÌÜ¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤Ï¶ìÌ£¤ä½¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬·É±ó¤·¤¬¤Á¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡Ù¤È·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤ËÂç¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¤ªÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤È¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö»ä¤Ï¥×¥í¤Î¥·¥§¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«±É¤¨¤Ð¤«¤ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¡Ø¼ÂºÝ¡¢ÇÀ²È¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤é¤É¤¦ºî¤ë¤«¡©¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎÁÍý¤Ç¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹©É×¤·¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ç¤â¡Ø¤³¤ì¤Ê¤éºî¤ì¤½¤¦¡ª¡Ù¤È´õË¾¡Ê¡©¡Ë¤¬¤â¤Æ¤ëºî¤êÊý¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÌ£¡ª¤ò¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò³è¤«¤·¤¿´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ª¤µ¤ó¤ÎInstagram¡Ê@nao_yasasii_gohan¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¿¿»÷¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£²ÆÌîºÚ¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¦¸Þ¥öÀ¥ ¤¢¤ª¡Ë