おもり不要のパラソル！PARASMART

Shonan Garden Collectionは、ガーデンパラソル「PARASMART(パラスマート)」の初めての展示会を、観光で大人気の“江ノ電の江ノ島駅”からすぐのギャラリー「Gallery-T」にて2025年5月23日から5月28日までの6日間限定で開催します。

PARASMART

パラスマートはオンラインショッピングのみの販売をしていますが、今回特別に6日間限定、実物を触ってから購入が出来る大変珍しい機会として展示会を開催します。

これから紫外線がより強くなってくる季節、日焼け対策の新定番“おもりの要らない”パラソル『パラスマート』を御覧ください。

■商品概要

商品名 : PARASMART(パラスマート)

選択色 : アイボリー・グレー・グリーン

販売価格: 40,800円、40,800円、41,800円(送料・税込)

サイズ : (つっぱり対応高さ)202cm〜350cm

(傘サイズ)200cm×200cm

重さ : 8.0kg

パラスマート特徴6選

■開催概要

開催場所:Gallery-T

展示期間:2025年5月23日(金)〜5月28日(水)

展示時間:10:00〜17:00

所在地 :〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目9-10

Gallery-T外観

当日、同時展示!

可愛い動物のオーナメント、パラソルに相性の良いガーデンファニチャー。

手作りの「和布作品とクラフト・絵画の展示販売」もしています。

ガーデンファニチャー

手作り和布製品1

手作り和布製品2

