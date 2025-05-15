ÃæÃ«Âç¿Ã¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼Ì¤ÅëºÜ¤ÎT-4¤ÏÌó60µ¡¡×¡¡º£¸åÂ®¤ä¤«¤ËÅëºÜ¤Ø
¤¤Î¤¦°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤Ç¼«±ÒÂâ¤ÎÎý½¬µ¡1µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ÃæÃ«ËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¡¢¤ª¤è¤½60µ¡¤ÎÆ±·¿µ¡¼ï¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©¤ÎÆþ¼¯ÃÓÉÕ¶á¤ËÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜºê¸©¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¦¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëT-4Îý½¬µ¡¤Ç¤¹¡£
ÄÆÍî¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¸¶°øµæÌÀ¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃæÃ«Âç¿Ã¤Ï¤¤ç¤¦¤Î»²µÄ±¡¡¦³°¸òËÉ±Ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëT-4Îý½¬µ¡197µ¡¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½60µ¡¤Ï¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢µ¡ÂÎ¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼ÅëºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤Î»ö¸Î¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Â®¤ä¤«¤ÊÅëºÜ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£