HIPHOP/R&Bガールズグループ・XGが5月14日(水)、ワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR ”The first HOWL”」のファイナルとなる東京ドーム公演を開催。XGにとって初となる東京ドーム公演でのパフォーマンスに約5万人のファンが熱狂した。オフィシャルレポートを掲載する。昨年5月からスタートしたワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR ”The first HOWL”」は、世界35都市(18の国と地域)で47公演の開催となり、ほとんどの公演がチケットSOLD OUTするなど、XGの世界的な人気を証明するツアーとなった。またXGは、4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ2025」(Coachella Valley Music and Arts Festival)に2週に渡り出演し、Xの世界トレンド2位になるなど、パフォーマンスが多くの国内外メディアから高く評価され、世界で大きな旋風を巻き起こしたこともあり、凱旋的な意味合いも持つ東京ドーム公演は、チケット一般発売からチケットが即SOLD OUTとなっていた。

5万人のオーディエンスの大コールで迎え入れられたXGは、1st Mini Album『NEW DNA』収録の「HESONOO + X-GENE」から幕を開ける。コーチェラで初披露された「SHINOBI」でダイナミックなダンスパフォーマンスを見せ、2nd Mini Albumのリード曲「HOWLING」では息の合ったパフォーマンスでオーディエンスを魅了する。全米ビルボード・チャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位に輝いた「GRL GVNG」では、椅子を用いたパフォーマンスで観客を沸かせた。そして、ワールドツアーでは初披露となる、FPSゲーム「VALORANT」とのコラボレーション楽曲「UNDEFEATED」では、ライブパフォーマンスが熱望されたいたこともあり、ファンから大歓声が沸き起こる。「TGIF」「IYKYK」というダンサブルな楽曲の躍動感全開のパフォーマンスで東京ドームならではの会場の一体感が生まれる。デビュー曲である「Tippy Toes」「SOMETHING AIN'T RIGHT」と続き、「IN THE RAIN」では傘を使用した高難易度のステージングでファンの目を釘付けにする。バンドセッションを経て披露されたのは、デビュー前に、XGが初めて世に公開したコンテンツ「XG MOVE #1」。まだ何者かも分からない7人のガールズが披露した一糸乱れぬダンスパフォーマンスは、当時、衝撃を与えたと同時に、突如現れた新生ガールズグループの誕生に大きな期待と希望を与えたのは記憶に新しい。そんな「XG MOVE #1」はXGのこれまでのライブで一度も披露されたことがなかったため、この日一番の歓声とどよめきが響き渡る。続く「SHOW YOU CAN」では、MAYAとCOCONAが息のあったマイクリレーで巧みなラップスキルを披露。そして、こちらもサプライズとなった、JURIN、HARVEYによる [XG TAPE #1] Chill Bill、CHISA、HINATA、JURIAによる[XG VOX #1]Peachesでは、グループの真髄であるラップとボーカルで、会場を熱狂の渦に巻き込む。「SHOOTING STAR」、世界でバイラルを起こしたXG初のオールラップソング「WOKE UP」、資生堂「アネッサ」グローバルキャンペーンソングで、SNSでバイラルを巻き起している「IS THIS LOVE」と、最高潮のボルテージをキープしたまま全力で駆け抜けた。アンコールの「NEW DANCE」後のMCで、HARVEYは「練習生の頃から、メンバーのみんなとずっと夢見てたいたこのステージ。未来の自分に胸を張って自慢できるこのステージを、ALPHAZのみなさんと一緒に作り上げることができ私共は本当に幸せでございます!最後までみなさん一人一人と我を忘れるぐらい楽しい時間を過ごせたらなと思っておりますので、Lets have fun!」とコメントし、COCONAは、「今回のワールドツアーで世界を旅してみて、XGの音楽でたくさんのALPHAZや世界の方々と繋がることができて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。この瞬間をALPHAZと共にすることができ、本当に嬉しく思ってて、感謝の気持ちでいっぱいです!」とコメント。HINATAは、「私たちがこの1年の旅を通して世界中を回り、ALPHAZと一緒に過ごした貴重な瞬間を盛り込んだこの楽曲を今日初めて皆さんにお届けします。世界中のALPHAZ、そして今ここにいるALPHAZの皆さんと、この曲を共有できることが本当に幸せです!」と話し、この日リリースとなった6th Single「MILLION PLACES」を初披露した。ワールドツアーで、国境や距離を越えてALPHAZ(XGファンの総称)と一緒に作り上げた特別な旅を歌った楽曲のパフォーマンスが、会場を暖かく染め、感動のステージを作り上げる。ウィンターバラード「WINTER WITHOUT YOU」、人気曲「MASCARA」では、オフィシャルグッズのライトスティックと同じデザインの宇宙船型フロートにメンバーが乗り、会場を回遊しながらパフォーマンスを繰り広げた。その後のMCでは、COCONAが「こんなに素晴らしい景色を作ってくれて本当にありがとうございます! 11歳の時に東京ドームに立つとお母さんに言ったけど、今こうやって素敵なメンバーと最高のチームとALPHAZに出会えたことがほんとに幸せだし、ママ、パパ、ステージに立ちました! XGが宇宙でライブができるくらいもっとビッグなアーティストになるので、これからも宜しくお願いします」と涙ながらにコメントし、メンバー同士で抱擁する場面も。そしてラストは、米ラジオチャート「Mediabase Top 40 Radio Airplay Chart」に、日本人女性アーティスト・日本人グループとして初のランクインを果たし、アジアのガールズグループとしては最長となる13週連続でのランクインを記録した「LEFT RIGHT」で計23曲、約2時間30分に渡る公演は幕を閉じた。約1年に渡るワールドツアーのファイナルに相応しい大熱狂と感動を呼ぶ最高のステージとなった。デビューからわずか3年で、「ワールドツアー」、「コーチェラ」、「東京ドーム」次々に夢を実現していくXG。更なる高みを目指す彼女たちの活躍にますます期待したい。XG 1st WORLD TOUR "The first HOWL" FINAL Landing at TOKYO DOMEセットリスト1. HESONOO & X-GENE2. SHINOBI3. HOWLING4. GRL GVNG5. UNDEFEATED6. TGIF7. IYKYK8. Tippy Toes9. SOMETHING AIN'T RIGHT10. IN THE RAIN11. XG MOVE #112. SHOW YOU CAN13. [XG TAPE #1] Chill Bill14. [XG VOX #1] Peaches15. SHOOTING STAR16. WOKE UP17. PUPPET SHOW18. IS THIS LOVEENC1. NEW DANCEENC2. MILLION PLACESENC3. WINTER WITHOUT YOUENC4. MASCARAENC5. LEFT RIGHTXG 1st WORLD TOUR ”The first HOWL” https://xgalx.com/xg/tour/thefirsthowl/<リリース情報>XG6th Single『MILLION PLACES』配信中https://xg-millionplaces.com/XG Official Website: http://xgalx.com/xg/