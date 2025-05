大本 貴士登壇！地方独立行政法人大阪産業技術研究所「ORISTテクニカルセミナー」

地方独立行政法人大阪産業技術研究所は、抗菌・防かび性能を正しく理解するための「ORISTテクニカルセミナー」を大阪産業創造館にて2025年6月9日(月)に開催します。

地方独立行政法人大阪産業技術研究所「ORISTテクニカルセミナー」

開催日時:2025年6月9日(月)14:30〜16:30

会場 :大阪産業創造館 6F会議室AB(大阪市中央区本町1-4-5)

定員 :40名

申込締切:2025年6月6日(金)

<プログラム>

・微生物に関する知識

・規格等に基づく抗菌、かび抵抗性試験

・製品の使用環境を意識した試験

・抗菌製品開発のユニークな例

<講師>

地方独立行政法人大阪産業技術研究所

環境技術研究部 環境材料・生物工学研室 研究フェロー 大本 貴士

このセミナーでは、抗菌・防かび性能を正しく理解するために、抗菌・防かび性能評価に必要とされる代表的な微生物と、種々の製品に応じた評価法や規格等に基づく評価法をお伝えし、個々の目的にそった応用例をこ紹介します。

また、製品開発に活用したユニークな事例もこ紹介します。

抗菌・防かび製品の開発・製造・販売をしている、今後新たに抗菌・防かび製品の開発・製造をしたいとお考えの方におススメの内容です。

