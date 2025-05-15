大本 貴士登壇！地方独立行政法人大阪産業技術研究所「ORISTテクニカルセミナー」
地方独立行政法人大阪産業技術研究所は、抗菌・防かび性能を正しく理解するための「ORISTテクニカルセミナー」を大阪産業創造館にて2025年6月9日(月)に開催します。
地方独立行政法人大阪産業技術研究所「ORISTテクニカルセミナー」
開催日時：2025年6月9日(月)14:30〜16:30
会場 ：大阪産業創造館 6F会議室AB(大阪市中央区本町1-4-5)
定員 ：40名
申込締切：2025年6月6日(金)
＜プログラム＞
・微生物に関する知識
・規格等に基づく抗菌、かび抵抗性試験
・製品の使用環境を意識した試験
・抗菌製品開発のユニークな例
＜講師＞
地方独立行政法人大阪産業技術研究所
環境技術研究部 環境材料・生物工学研室 研究フェロー 大本 貴士
地方独立行政法人大阪産業技術研究所は、抗菌・防かび性能を正しく理解するための「ORISTテクニカルセミナー」を大阪産業創造館にて2025年6月9日(月)に開催。
このセミナーでは、抗菌・防かび性能を正しく理解するために、抗菌・防かび性能評価に必要とされる代表的な微生物と、種々の製品に応じた評価法や規格等に基づく評価法をお伝えし、個々の目的にそった応用例をこ紹介します。
また、製品開発に活用したユニークな事例もこ紹介します。
抗菌・防かび製品の開発・製造・販売をしている、今後新たに抗菌・防かび製品の開発・製造をしたいとお考えの方におススメの内容です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 大本 貴士登壇！地方独立行政法人大阪産業技術研究所「ORISTテクニカルセミナー」 appeared first on Dtimes.