配線不要でピタッと貼れる！MAXWIN『MF-BDVR003C』

カー用品ブランドMAXWINは、配線不要でピタッ!と貼るだけで設置できる『MF-BDVR003C』において、メーカー希望小売価格24,000円のところ、9,980円で購入できる特別セール開始を発表しました。

MAXWIN『MF-BDVR003C』

【キャンペーン概要】

◆対象商品

MAXWIN MF-BDVR003C

◆販売ショップ

Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング

◆セール期間

2025年5月15日〜2025年5月31日

◆価格

メーカー希望小売価格:24,000円

セール価格 :9,980円

【製品スペック】

◆パチッとはめるだけで自動電源ON、撮り逃しをなくす

パチッとはめるだけで自動電源ON

「スマート感知センサー」搭載でカメラ本体をマウントに装着すると、自動的に電源オン/オフします。

録画開始忘れを防止でき、急いでいる時でも自動で録画開始できるので大変便利です。

◆配線不要で超軽量ドライブレコーダー

ピタッと貼るだけで簡単に装着

設置したい場所に、マウント裏面の両面テープでピタッと貼るだけで簡単に装着できます。

お好みの場所にピタッと貼るだけで設置完了できて配線が不要なので、誰でも扱いやすいドライブレコーダーです。

◆手のひらサイズ+一体型高画質カメラ

高画質録画

200万画素を誇るカメラの録画解像度は広角120°、フルHDです。

コンパクトな手のひらサイズで、持ち運びに便利です。

◆最大約7時間連続録画

最大7時間連続録画

満充電時、最大約7時間の連続録画に対応する大容量バッテリー(2,000mAh)内蔵。

2.4G。

◆Wi-Fi内蔵&専用スマホアプリ

専用スマホアプリ

ドラレコの設定変更など、離れた場所からコントロール可能!(最大5メートル)

専用アプリでリアルタイム映像を観ることができ、さらにいつでも録画の画面角度を調整可能。

(角度を調整できるマウントの場合)

また、撮った動画をスマートフォンにダウンロードでき、もしもの時の大切な証拠はすぐさまお持ちの端末に残すことができます。

◆全国LED信号機対応

LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整し、全国のLED信号機の点灯状態をしっかりと記録します。

◆傾き動作検知(Gセンサー) 内蔵

搭載したセンサーで転倒や衝撃を検知した場合、自動的に録画中のファイルをロックし、緊急録画専用フォルダに保存します。

大切なデータが上書きされてしまうのを防ぎ、万が一の際にもしっかりと証拠映像を残します。

余分なバッテリー消費を控えるため、3分ほど放置したら、自動的に電源オフにします。

