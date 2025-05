数百種類の可愛らしいキャラクターも！LINE NEXT Corp.「ブラウントイズ(BROWN TOYS)」

LINE NEXT Corp.は2025年5月14日、自社が開発・サービスするキャラクターコレクションゲーム「ブラウントイズ(BROWN TOYS)」をグローバルリリース。

LINE NEXT Corp.「ブラウントイズ(BROWN TOYS)」

◇ タイトル名:BROWN TOYS(ブラウントイズ)

◇ ジャンル :カジュアル

LINEヤフーのグループ会社であるLINE NEXT Corp.は2025年5月14日、自社が開発・サービスするキャラクターコレクションゲーム「ブラウントイズ(BROWN TOYS)」をグローバルリリースしました。

■『BROWN TOYS(ブラウントイズ)』について

事前登録で日本、台湾、韓国などから100万人に近いユーザーを獲得し、話題を集めた「ブラウントイズ」は、IPXのグローバル人気IPであるラインフレンズ(LINE FRIENDS)のオリジナルキャラクターを中心に数百種類もある可愛らしいキャラクターが揃い、集めたい気持ちを刺激するキャラクターコレクションゲームです。

特に、異なるキャラクターの組み合わせで新しいキャラクターを作り出すユニークな「コンビ」システムを通して、集めるだけでなく、無限に組み合わせる楽しさでゲームの面白さがさらに広がります。

さらに、おもちゃ研究所・キャンディーファクトリーなど可愛らしいテーマの建物や木、線路、ブロックなどのデコアイテムを活用し、自分だけの個性あふれるマイタウンをデコレーションすることができます。

また、強化されたソーシャル機能を通して他のユーザーと自由にコミュニケーションを取ることができ、協力と競争を同時に楽しめる様々なコンテンツが用意されています。

今回のリリースは世界中のユーザーを対象としており、LINE、Google、Appleなどの様々なプラットフォームでのマルチログイン機能を支援することで、誰でも手軽に始められるようなゲームとなっています。

自分だけの個性あふれるマイタウン

■ローンチ記念キャンペーン開催!

正式リリースを記念し、様々なローンチ記念キャンペーンも開催されます。

特に、可愛らしい車に乗っている最高ランクの3属性ブラウン(BROWN)キャラクターとゲーム内アイテムであるダイヤやキャンディーを含む期限限定パッケージ『はじめまして「トイカーブラウン」パッケージ』を限定販売しており、ユーザーは自分だけの感性を込めたマイタウンをより早く成長させ、完成させることができます。

このように魅力的なキャラクターとおしゃれなデザインにあふれた「ブラウントイズ」のおもちゃの世界は、ユーザーの日常の疲れを取ってくれる温かな癒しと様々な楽しさを提供します。

リトルブラウンと自分だけのおもちゃの世界「ブラウントイズ」の詳細については、公式サイト及びSNSにて確認できます。

ゲームはGoogle PlayとApp Storeからすぐにプレイできます。

これからもアップデートや新機能が追加されていき、より様々な楽しさを提供する予定です。

