メジャーリーグの“シアトル・マリナーズ”の公式Instagramが更新され、ユニフォーム姿のONE OK ROCKのメンバーのショットを投稿した。

【写真】始球式を務めたシアトル・マリナーズのユニフォーム姿のONE OK ROCKの4人

■ONE OK ROCK、Tomoyaがファーストピッチを務め、笑顔を見せる

5月14日(日本時間15日)に行われた『シアトル・マリナーズ対ニューヨーク・ヤンキース』の試合でのファーストピッチセレモニーに登場したONE OK ROCK。

本投稿は、「ONE OK ROCK brought the heat(ONE OK ROCKが盛り上げてくれた」と綴られ、炎の絵文字を付けて、複数枚の写真と動画が公開された。マリナーズのキャップとユニフォームを着たTaka、Toru、Ryota、Tomoyaの4ショットに、マウンドで投げているTomoyaの姿を合わせたショット(1枚目)からスタート。続けて「Huge thanks to the Japanese rock sensations for throwing out today’s first pitch!(今日のファーストピッチに登場した日本のロック界のスターたちに感謝!)」とコメント。グラウンドに登場した4人がダイヤモンドに入る前に一礼し、ハイタッチを交わす様子や代表してTomoyaがボールを投げる姿を収めた動画(2枚目)も。

他に、4人が来ているユニフォームの背番号がTaka「10」、Toru「9」、Ryota「6」、Tomoya「9」で、「10969(ONE OK ROCK)」になっているのが分かるバックショット(3枚目)、帽子を脱いで一礼しているショット(4枚目)、グラウンドに立つ4ショット(5枚目)が披露された。

SNSでは「フィールドに入る前の一礼めっちゃ良い」「みんなカッコ良!」「最高な始球式をありがとう!」といったファンからの歓喜の声が集まっていた。