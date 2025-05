【ライブレポート】XG、ワールドツアーの最終地・東京ドームで5万人が熱狂！「私どもは本当に幸せでございます！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「素敵なメンバーと最高のチームとALPHAZ(※ファンの名称)に出会えたことがほんとに幸せ」(COCONA)

XGが、5月14日にワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』のファイナルとなる東京ドーム公演を開催。XGにとって初となる東京ドーム公演でのパフォーマンスに約5万人のファンが熱狂した。

2024年5月からスタートしたワールドツアーは、世界35都市(18の国と地域)で47公演の開催となり、ほとんどの公演でチケットが完売するなど、XGの世界的な人気を証明するツアーとなった。

XGは、4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス『コーチェラ2025』(Coachella Valley Music and Arts Festival)に2週にわたり出演し、X(旧Twitter)の世界トレンド2位になるなど、そのパフォーマンスを多くの国内外メディアが高く評価。世界で大きな旋風を巻き起こしたこともあり、凱旋的な意味合いも持つ東京ドーム公演は、チケットが一般発売にて即ソールドアウトとなっていた。

【ライブレポート】

5万人のオーディエンスの大コールで迎え入れられたXGのライブは、1stミニアルバム『NEW DNA』収録の「HESONOO + X-GENE」から幕を開けた。コーチェラで初披露された「SHINOBI」でダイナミックなダンスパフォーマンスを見せ、2ndミニアルバムのリード曲「HOWLING」では息の合ったパフォーマンスでオーディエンスを魅了する。

全米ビルボード・チャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位に輝いた「GRL GVNG」では、椅子を用いたパフォーマンスで観客を沸かせた。そして、ワールドツアーでは初披露となる、FPSゲーム「VALORANT」とのコラボレーション楽曲「UNDEFEATED」では、ライブパフォーマンスが熱望されたいたこともあり、ファンから大歓声が沸き起こる。

「TGIF」「IYKYK」というダンサブルな楽曲の躍動感全開のパフォーマンスで東京ドームならではの会場の一体感が生まれる。デビュー曲である「Tippy Toes」「SOMETHING AIN’T RIGHT」と続き、「IN THE RAIN」では傘を使用した高難易度のステージングでファンの目を釘付けにする。バンドセッションを経て披露されたのは、デビュー前に、XGが初めて世に公開したコンテンツ「XG MOVE #1」。まだ何者かもわからない7人のガールズが披露した一糸乱れぬダンスパフォーマンスは、当時、衝撃を与えたと同時に、突如現れた新生ガールズグループの誕生に大きな期待と希望を与えたのは記憶に新しい。そんな「XG MOVE #1」はXGのこれまでのライブでいちども披露されたことがなかったため、この日いちばんの歓声とどよめきが響きわたる。

続く「SHOW YOU CAN」では、MAYAとCOCONAが息のあったマイクリレーで巧みなラップスキルを披露。そして、こちらもサプライズとなった、JURIN、HARVEYによる [XG TAPE #1] Chill Bill 、CHISA、HINATA、JURIAによる [XG VOX #1] Peachesでは、グループの真髄であるラップとボーカルで、会場を熱狂の渦に巻き込む。「SHOOTING STAR」、世界でバイラルを起こしたXG初のオールラップソング「WOKE UP」、資生堂「アネッサ」グローバルキャンペーンソングで、SNSでバイラルを巻き起している「IS THIS LOVE」と、最高潮のボルテージをキープしたまま全力で駆け抜けた。

アンコールの「NEW DANCE」後のMCで、HARVEYは「練習生の頃から、メンバーのみんなとずっと夢見てたいたこのステージ。未来の自分に胸を張って自慢できるこのステージを、ALPHAZの皆さんと一緒に作り上げることができ私どもは本当に幸せでございます! 最後まで皆さん一人ひとりと我を忘れるぐらい楽しい時間を過ごせたらなと思っておりますので、Let’s have fun!」とコメント。

COCONAは、「今回のワールドツアーで世界を旅してみて、XGの音楽でたくさんのALPHAZや世界の方々と繋がることができて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。この瞬間をALPHAZと共にすることができ、本当にうれしく思ってて、感謝の気持ちでいっぱいです!」とコメント。

HINATAは、「私たちがこの1年の旅を通して世界中を回り、ALPHAZと一緒に過ごした貴重な瞬間を盛り込んだこの楽曲を今日初めて皆さんにお届けします。世界中のALPHAZ、そして今ここにいるALPHAZの皆さんと、この曲を共有できることが本当に幸せです!」と話し、この日リリースとなった6thシングル「MILLION PLACES」を初披露した。

ワールドツアーで、国境や距離を越えてALPHAZ(XGファンの総称)と一緒に作り上げた特別な旅を歌った楽曲のパフォーマンスが、会場を暖かく染め、感動のステージを作り上げる。ウィンターバラード「WINTER WITHOUT YOU」、人気曲「MASCARA」では、オフィシャルグッズのライトスティックと同じデザインの宇宙船型フロートにメンバーが乗り、会場を回遊しながらパフォーマンスを繰り広げた。

その後のMCでは、COCONAが「こんなに素晴らしい景色を作ってくれて本当にありがとうございます! 11歳のときに東京ドームに立つとお母さんに言ったけど、今こうやって素敵なメンバーと最高のチームとALPHAZに出会えたことがほんとに幸せだし、ママ、パパ、ステージに立ちました! XGが宇宙でライブができるくらいもっとビッグなアーティストになるので、これからもよろしくお願いします」と涙ながらにコメントし、メンバー同士で抱擁する場面も。

そしてラストは、米ラジオチャート「Mediabase Top 40 Radio Airplay Chart」に、日本人女性アーティスト・日本人グループとして初のランクインを果たし、アジアのガールズグループとしては最長となる13週連続でのランクインを記録した「LEFT RIGHT」で計23曲、約2時間30分に渡る公演は幕を閉じた。

約1年にわたるワールドツアーのファイナルにふさわしい大熱狂と感動を呼ぶ最高のステージとなった。ワールドツアーの軌跡を追った「MILLION PLACES」のMVも公開された。

デビューからわずか3年で、「ワールドツアー」「コーチェラ」「東京ドーム」と次々に夢を実現していくXG。さらなる高みを目指す彼女たちの活躍にますます期待が高まる。



<セットリスト>

1. HESONOO & X-GENE

2. SHINOBI

3. HOWLING

4. GRL GVNG

5. UNDEFEATED

6. TGIF

7. IYKYK

8. Tippy Toes

9. SOMETHING AIN’T RIGHT

10. IN THE RAIN

11. XG MOVE #1

12. SHOW YOU CAN

13. [XG TAPE #1] Chill Bill

14. [XG VOX #1] Peaches

15. SHOOTING STAR

16. WOKE UP

17. PUPPET SHOW

18. IS THIS LOVE

ENC1. NEW DANCE

ENC2. MILLION PLACES

ENC3. WINTER WITHOUT YOU

ENC4. MASCARA

ENC5. LEFT RIGHT

リリース情報

2025.05.14 ON SALE

SINGLE「MILLION PLACES」

XG OFFICIAL SITE

http://xgalx.com/xg/