北山宏光、2ndアルバム『波紋-HAMON-』配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■北山宏光、『to HEROes~TOBE 2nd Super Live~』で初披露した新曲を先行配信!

北山宏光が6月16日にリリースする2ndアルバム『波紋-HAMON-』が、6月16日0時に配信リリースされることが決定した。

なお、アルバムリード曲「波紋-HAMON-」は、5月16日0時より先行配信される。

「波紋-HAMON-」は、北山宏光が芸能の世界に踏み出すきっかけとなるオーディションで出会った藤家和依からの提供曲に、彼自身の熱い想いを歌詞に乗せた一曲。真っ直ぐすぎるほどの歌詞と歌声が、ストレートに情熱を伝える渾身のナンバーに仕上がっている。

3月と4月に東京・大阪にて開催された『to HEROes~TOBE 2nd Super Live~』にて初披露され、熱いパフォーマンスが話題となった。

その他、本アルバムに収録される楽曲は、彼自身のアイデアが色濃く反映され、タイトルからも強い個性が感じられる。

(C)TOBE Co., Ltd.

リリース情報

2025.05.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「波紋-HAMON-」

2025.06.16 ON SALE

ALBUM『波紋-HAMON-』

2025.06.16 ON SALE

DIGITAL ALBUM『波紋-HAMON-』

<収録曲>

1. Drippin’ Overture

2. 波紋-HAMON-

3. ADrenaline

4. Flores STEP

5. EYE Shadow

6. 奪還メラメラ

7. アマテラスヒカリ

8. OMG!!!

9. Never Say

10. 小さな春

11. Selfish

12. Just Like That

13. Drippin’

※5月16日0時よりM2、M12が、先行配信開始

『波紋-HAMON-』アルバム特設ページ

https://tobe-store.jp/pages/hamon

北山宏光 OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama