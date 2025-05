6月11日に発売される『 藤子不二雄A 生誕90周年記念 藤子不二雄A 大全集』の特設サイトが15日にオープンし、収録内容と縁のある著名人のコメントが公開された。公開されたのは、『忍者ハットリくん』『怪物くん』『 笑ゥせぇるすまん 』『プロ ゴルフ ァー猿』『まんが道』などで知られ、2022年に亡くなった 漫画家 藤子不二雄A 氏の生誕90周年を記念して、6月11日に発売するメディア化作品の主題歌・挿入歌・イメージソング等を集めた大全集の収録内容。

さらに、 藤子不二雄A 氏と関係の深い著名人からのコメントも公開された。コメントを寄せたのは、鈴木伸一 ( 漫画家 ・アニメーション 作家 )、伊東四朗 (喜劇役者)、井上陽水(歌手)、堀江美都子 (アニソン歌手・ 声優 )、ゆでたまご ( 漫画家 )。子どもの頃に夢中になった数々の作品の感動が、大人になった今、再び蘇る。■『 藤子不二雄A 生誕90周年記念 藤子不二雄A 大全集』収録内容▼DISC-1 忍者ハットリくん1.忍者ハットリくん(1966)歌/前川陽子実写ドラマ『忍者ハットリくん』(1966)2.忍者ハットリくん(1967)歌/前川陽子、ヤング・フレッシュ セリフ/熊倉一雄実写ドラマ『忍者ハットリくん+忍者怪獣ジッポウ』(1967〜68)3.ごきげんジッポウくん歌/前川陽子、ヤング・フレッシュ セリフ/熊倉一雄実写ドラマ『忍者ハットリくん+忍者怪獣ジッポウ』(1967〜68)4.忍者ハットリくん(1981)歌/堀絢子、コロムビアゆりかご会TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)5.ねぇハットリくん歌/大杉久美子TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)6.忍者 体操 一、二ン、三歌/堀絢子、コロムビアゆりかご会TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)7.ハットリくんマーチ歌/堀絢子TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)8.おれはシンゾウひよこの忍者歌/三田ゆう子TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)9.まる秘忍法かぞえ歌歌/堀絢子、三田ゆう子、緒方賢一TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)10.ハットリ忍法ニニンのニン歌/緒方賢一、三田ゆう子映画『忍者ハットリくん ニンニン忍法絵日記の巻』(1982)ほか11.ハットリくん音頭歌/堀絢子、こおろぎ'73TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)12.ちびっこにんじゃのシンゾウだい歌/三田ゆう子TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)13.伊賀か甲賀か、甲賀か伊賀か歌/堀絢子、 肝付兼太 TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)14.ハットリくん絵かきうた歌/堀絢子TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)15.シンゾウくん絵かきうた歌/三田ゆう子TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)16.おれはケムマキ歌/ 肝付兼太 セリフ/山田栄子TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)▼DISC-2 忍者ハットリくん1.俺のふるさと伊賀の国歌/三田ゆう子TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)2.まんまるころりん獅子丸だ歌/緒方賢一TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)3.おさななじみ歌/菅谷政子、秋山るなTVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)4.呼んでごらんよハットリくん歌/かおりくみこTVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)5.獅子丸絵かきうた歌/緒方賢一TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)6.シンゾウの手裏剣ロック歌/三田ゆう子TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)7.ツバメの子もりうた歌/かおりくみこTVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)8.ハットリ忍法あらかると歌/堀絢子、こおろぎ'73TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)9.ハットリ忍法あらかると(ソロVer.)歌/堀絢子TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)10.ジングルベル歌/堀絢子、三田ゆう子、緒方賢一企画作品『忍者ハットリくん』11.ゆき〜お正月〜一月一日歌/堀絢子、三田ゆう子、緒方賢一企画作品『忍者ハットリくん』12.ワシはカゲ千代ニャリン!歌/山田栄子TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)13.シシ丸のちくわのうた歌/緒方賢一TVアニメ『忍者ハットリくん』(1981〜87)14.HATTORI3(参上)歌/ハットリくん(香取慎吾)映画『NIN×NIN 忍者ハットリくん THE MOVIE』(2004)15.一日三食チクワでござる!の巻歌/高橋名人 デュエット/あゆ(IOSYS)ファミリーコンピュータ用ゲームソフト『忍者ハットリくん 忍者は修行でござるの巻』(1986)※▼DISC-3 怪物くん1.おれは怪物くんだ歌/白石冬美、今西正男、大竹宏、兼本新吾TVアニメ『怪物くん』【モノクロ版】(1968〜69)2.そろた怪物3人組歌/今西正男、大竹宏、兼本新吾TVアニメ『怪物くん』【モノクロ版】(1968〜69)3.怪物くんの子守歌歌/白石冬美、大竹宏、今西正男、兼本新吾TVアニメ『怪物くん』【モノクロ版】(1968〜69)4.赤鼻のトナカイ歌/松島みのり、白石冬美TVアニメ『怪物くん』【モノクロ版】(1968〜69)5.怪物くんのクリスマス歌/松島みのり、白石冬美、今西正男、大竹宏、兼本新吾TVアニメ『怪物くん』【モノクロ版】(1968〜69)6.ジングルベル歌/松島みのり、白石冬美、今西正男、大竹宏、兼本新吾TVアニメ『怪物くん』【モノクロ版】(1968〜69)7.怪物くん音頭歌/白石冬美、石川進TVアニメ『怪物くん』【モノクロ版】(1968〜69)8.ユカイツーカイ怪物くん歌/野沢雅子 セリフ/神山卓三、 肝付兼太 、相模太郎TVアニメ『怪物くん』【カラー版】(1980〜82)9.怪物くんマーチ歌/野沢雅子、ヤング・フレッシュTVアニメ『怪物くん』【カラー版】(1980〜82)10.フランケンのうた歌/相模太郎TVアニメ『怪物くん』【カラー版】(1980〜82)11.ドラキュラのうた歌/ 肝付兼太 TVアニメ『怪物くん』【カラー版】(1980〜82)12.オオカミ男のうた歌/神山卓三TVアニメ『怪物くん』【カラー版】(1980〜82)13.GO!GO!モンスター号歌/ピーカブー映画『怪物くん 怪物ランドへの招待』(1981)14.新・怪物くん音頭歌/野沢雅子、こおろぎ'73 セリフ/ 肝付兼太 、神山卓三、兼本新吾TVアニメ『怪物くん』【カラー版】(1980〜82)15.怪物サンバ歌/野沢雅子、こおろぎ'73 セリフ/ 肝付兼太 、神山卓三、兼本新吾TVアニメ『怪物くん』【カラー版】(1980〜82)16.おれたちゃ怪物三人組よ歌/神山卓三、 肝付兼太 、相模太郎TVアニメ『怪物くん』【カラー版】(1980〜82)17.Monster歌/嵐実写ドラマ『怪物くん』(2010)・映画『映画 怪物くん』(2011)18.ユカイツーカイ怪物くん歌/怪物くん(怪物太郎)実写ドラマ『怪物くん』(2010)▼DISC-4 笑ゥせぇるすまん 1.孤独の唄歌/梅沢富美男TVアニメ『 笑ゥせぇるすまん 』(1989〜92)2.ココロの唄歌/梅沢富美男TVアニメ『 笑ゥせぇるすまん 』(1989〜92)3.オープニング〜メインタイトル(インストゥルメンタル)TVアニメ『 笑ゥせぇるすまん 』(1989〜92)4.ココロのスキマお埋めします(インストゥルメンタル)TVアニメ『 笑ゥせぇるすまん 』(1989〜92)5.みんな夢の中歌/高田恭子実写ドラマ『 藤子不二雄A 笑ゥせぇるすまん 実写版「夢に追われる男」』(1992)6.Dear...my love歌/D-SHADE実写ドラマ『 笑ゥせぇるすまん 』(1999)7.モグロのサンバ歌/喪黒福造 with ダイナマイトSHU実写ドラマ『 笑ゥせぇるすまん 』(1999)8.ふたりなら歌/山口由子実写ドラマ『 笑ゥせぇるすまん 』(1999)9.Don't歌/NakamuraEmiTVアニメ『 笑ゥせぇるすまん NEW』(2017)10.ドーン!やられちゃった節歌/高田純次TVアニメ『 笑ゥせぇるすまん NEW』(2017)11.ひとりごと歌/堀江美都子TVアニメ『 笑ゥせぇるすまん NEW』(2017)12.全力クリームソーダ歌/間々野夢与(CV:井上ほの花)TVアニメ『 笑ゥせぇるすまん NEW』(2017)13.渚の予感歌/間々野亜里(CV:井上喜久子)TVアニメ『 笑ゥせぇるすまん NEW』(2017)14.The Laughing Salesman歌/串田アキラCR『 笑ゥせぇるすまん ドーンといきまSHOW』15.笑ゥせぇるすMambo!歌/山寺宏一CR『 笑ゥせぇるすまん ドーンといきまSHOW』16.孤独のエレジー歌/大石まどかCR『 笑ゥせぇるすまん ドーンといきまSHOW』17.Laugh and get Black歌/喪黒福造(佐藤流司) with ブロードウェイミュージカルスターズ舞台『「 笑ゥせぇるすまん 」THE STAGE』(2021)18.わたしはこういうものです歌/喪黒福造(佐藤流司) with 「 笑ゥせぇるすまん 」THE STAGE オールスターズ舞台『「 笑ゥせぇるすまん 」THE STAGE』(2021)19.change your life歌/磯部錦一(松田昇大) with 繁華街の人々舞台『「 笑ゥせぇるすまん 」THE STAGE』(2021)20.あたしと一緒に死んで歌/麻夢子(露詰茉悠)と妻の生霊(伊藤彩夏)と夢の住人舞台『「 笑ゥせぇるすまん 」THE STAGE』(2021)21.さんぽのうた歌/社長幼稚園のみんな舞台『「 笑ゥせぇるすまん 」THE STAGE』(2021)22.夜行列車歌/別野仁生(池村匡紀)とその街の人々舞台『「 笑ゥせぇるすまん 」THE STAGE』(2021)23.わたしはこういうものです EDver.歌/「 笑ゥせぇるすまん 」THE STAGE オールスターズ舞台『「 笑ゥせぇるすまん 」THE STAGE』(2021)▼DISC-5 プロ ゴルフ ァー猿、ウルトラB、ビリ犬、パラソルヘンべえ、夢魔子、 シャドウ商会 変奇郎、怪人わかとの、まんが道、少年時代1.ゆかいな大脱走歌/堀江美都子TVアニメ『藤子不二雄ワイド』(1985〜87)ほか2.Dream of you歌/堀江美都子TVアニメ『藤子不二雄ワイド』(1985〜87)ほか3.夢を勝ちとろう歌/水木一郎 セリフ/頓宮恭子TVアニメ『プロ ゴルフ ァー猿』(1985〜88)4.マイウェイ猿丸歌/水木一郎TVアニメ『プロ ゴルフ ァー猿』(1985〜88)5.WELCOME SU PER GOLFWORLD歌/水木一郎、堀江美都子映画『プロ ゴルフ ァー猿 スーパーGOLFワールドへの挑戦!!』(1986)6. ゴルフ ってやだね歌/頓宮恭子TVアニメ『プロ ゴルフ ァー猿』(1985〜88)7.バビバビバビブー ウルトラB歌/三田ゆう子、森の木児童合唱団TVアニメ『ウルトラB』(1987〜89)8.ウルトラBにチュッ!歌/ぶんけかな、こおろぎ'73TVアニメ『ウルトラB』(1987〜89)9.ビリビリ ビリ犬歌/野沢雅子、山田栄子、こおろぎ'73TVアニメ『ビリ犬』(1988〜89)10.ぼくが飛んでた…歌/堀江美都子、こおろぎ'73TVアニメ『ビリ犬』(1988〜89)ほか11.Magical Mystery Boy歌/PICKLESTVアニメ『パラソルヘンべえ』(1989〜91)12.夢で逢いましょう歌/PICKLESTVアニメ『パラソルヘンべえ』(1989〜91)13.「夢魔子」プロローグ(インストゥルメンタル)TVアニメ『 藤子不二雄A の夢魔子』(1990)14.私は夢魔子(インストゥルメンタル)TVアニメ『 藤子不二雄A の夢魔子』(1990)15.大丈夫歌/Coming Century実写ドラマ『シャドウ商会 変奇郎』(1996)16.怪人わかとの歌/楠トシエ企画作品『怪人わかとの』17.HOLD YOUR LAST CHANCE歌/竹本孝之実写ドラマ『まんが道』(1986)18.少年時代歌/井上陽水映画『少年時代』(1990)▼DISC-6 [共作・関連作品]オバケのQ太郎、ぼくら マンガ トキワ荘 物語、丹下左膳1.オバケのQ太郎歌/石川進TVアニメ『オバケのQ太郎』【モノクロ版】(1965〜67)2.オバQ音頭歌/曽我町子、石川進TVアニメ『オバケのQ太郎』【モノクロ版】(1965〜67)3.ぼくとQちゃん歌/吉田亜矢TVアニメ『オバケのQ太郎』【モノクロ版】(1965〜67)4.オバQマーチ歌/曽我町子、田上和枝、水垣洋子、喜多道枝TVアニメ『オバケのQ太郎』【モノクロ版】(1965〜67)5.オバケのQ太郎マーチ歌/チビッコエイト、ヤング・フレッシュTVアニメ『オバケのQ太郎』【モノクロ版】(1965〜67)6.オバケのP子歌/水垣洋子TVアニメ『オバケのQ太郎』【モノクロ版】(1965〜67)7.オバQ万博へ行く歌/石川進TVアニメ『オバケのQ太郎』【モノクロ版】(1965〜67)8.オバQかぞえ歌歌/曽我町子TVアニメ『オバケのQ太郎』【モノクロ版】(1965〜67)9.ぼくは正太だい歌/田上和枝、曽我町子TVアニメ『オバケのQ太郎』【モノクロ版】(1965〜67)10.赤鼻のトナカイ歌/水垣洋子TVアニメ『オバケのQ太郎』【モノクロ版】(1965〜67)11.ジングル・ベル歌/曽我町子、水垣洋子、田上和枝 ナレーター、サンタクロース/石川進TVアニメ『オバケのQ太郎』【モノクロ版】(1965〜67)12.大人になんかならないよ歌/天地総子TVアニメ『オバケのQ太郎』【カラー版】(1985〜87)13.ぼくはオバQノンキなオバケ歌/天地総子TVアニメ『オバケのQ太郎』【カラー版】(1985〜87)14.BELIEVE ME歌/浜田良美TVアニメ『オバケのQ太郎』【カラー版】(1985〜87)15.あいうえ オバQ歌/天地総子TVアニメ『オバケのQ太郎』【カラー版】(1985〜87)16.あそんでQちゃん歌/白石冬美、コロムビアゆりかご会TVアニメ『オバケのQ太郎』【カラー版】(1985〜87)17.Qちゃんえかきうた歌/天地総子TVアニメ『オバケのQ太郎』【カラー版】(1985〜87)18.Qちゃん音頭歌/天地総子、こおろぎ'73TVアニメ『オバケのQ太郎』【カラー版】(1985〜87)19.みんなト・モ・ダ・チ歌/天地総子、コロムビアゆりかご会TVアニメ『オバケのQ太郎』【カラー版】(1985〜87)20.良かった良かったのロカビリー歌/三田ゆう子TVアニメ『オバケのQ太郎』【カラー版】(1985〜87)21.青春水たまり歌/山本コウタローTVアニメ『ぼくら マンガ トキワ荘 物語』(1981)22.なつかしき友よ歌/山本コウタローTVアニメ『ぼくら マンガ トキワ荘 物語』(1981)23.左膳のブルース歌/松山英太郎TVドラマ『丹下左膳』(1967〜68)