ロックバンド・FANTASTIC◇CIRCUSが、活動休止から約半年を経て再始動することを発表した。再始動ライブは9月7日、東京・Spotify O-EASTにて開催される。FANTASTIC◇CIRCUSは、2005年に活動を停止したFANATIC◇CRISISの石月努(ボーカル)、kazuya(ギター)、SHUN.(ギター)によって2019年に結成された。2022年5月に東京・日比谷野外大音楽堂でのライブを成功させ、2023年にはベストアルバム『TENSEISM BEST SINGLES【1997−2000】』をリリースし、FANATIC◇CRISISの結成30周年を記念したツアー『tour THE END OF 30th BOYS 2023』を開催した。

2024年にはSHUN.の体調不良により一時活動を休止したが、石月とkazuyaの2名で活動を継続。2月にはベスト盤『BEST SINGLES 2001ー2004 / AGAIN 2024』をリリースし、東京・Zepp Shinjukuで記念ライブを行ったほか、9月にはインディーズ時代の楽曲を中心としたライブハウスツアー、11月には『THE.LAST.INNOCENT』と題したベストライブも実施した。しかし、その後はSHUN.の復帰を待つ形で活動を再び休止。現在もSHUN.の体調が変わらない状況を受け、石月とkazuyaの2名による体制で活動を再開することとなった。バンドは、11月16日に千葉・幕張イベントホールにて開催される音楽フェス『CROSS ROAD Fest』にも出演することがアナウンスされている。■『TENSEISM reBOOT EASTER2025』概要・日時:9月7日(日) 午後3時開場/午後4時開演・会場:東京・Spotify O-EAST