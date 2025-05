愛猫が夜中に“こっそり”取った行動を撮影した写真が、Xで131万件の表示、5.7万のいいねを集めた。「こはぜ」(@kohaze102)さんのアカウントでは、黒猫の「こはぜ」ちゃんの日々の様子が投稿されている。今回の投稿で飼い主は、「人間の 部屋 で一緒に寝てるけど、夜中にこっそり自室にご飯が出てないか確認しに来てるの可愛い」とコメント。暗視 カメラ には、体を“や やなな め”にして、こちらを のぞき こむようにごはんを探す、こはぜちゃんの姿が映されていた。

煌々と光る目をしたこはぜちゃんの様子に、視聴者から「ほんと可愛い 食いしん坊さんですね 行動の一つひとつが愛らしくて」とコメント。投稿主は「ご飯やおやつのことばっかり考えていそうです」と返答していた。また、後ろ足だけでまっすぐたたずむ姿に「たっ……立って……!?」「二足歩行で!?」と驚きの声。また、海外からもコメントが寄せられており、「featherless?? biped?? this is a man(羽がない?二足歩行?これは人だ)」との声に投稿主は「She has to pay her taxes(彼女は 税金 を払わなければならない)」と、人間なら納税が求められるというジョークを返答していた。