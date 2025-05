【グランツーリスモ7:2025年5月のアップデート】 5月15日15時 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用レース「グランツーリスモ7」において、アップデート(1.59)を本日5月15日15時より配信する。

今回のアップデートでは、スズキの軽トラック「スズキ キャリィ KC '12」のほか、「シボレー コルベット Z06(C5)'01」、「フェラーリ 812 スーパーファスト '17」、「ホンダ CR-V e:HEV EX・Black Edition '21」の4台が新規収録車種として登場する。

このほかにもワールドサーキットに「ライトウェイトKカップ:アイガー北壁コース」など3つのレースイベントが追加されるほか、次世代レーシングAIエージェント「グランツーリスモ・ソフィー」が「カタロニア・サーキット - グランプリレイアウト」に対応する。

【新規収録車種】

シボレー コルベット Z06(C5)'01

フェラーリ 812 スーパーファスト '17

ホンダ CR-V e:HEV EX・Black Edition '21

スズキ キャリィ KC '12

【ワールドサーキット】

「フェラーリ・サーキット・チャレンジ:ディープフォレスト・レースウェイ」など3つを追加

【グランツーリスモ・ソフィー】

「カタロニア・サーキット - グランプリレイアウト」に対応

【スケープス】

特集に「真四角な構図」を追加

