·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤âºÆ¤Ó²Ã¤ï¤ê¡¢Ââ°÷¤ÎÁÜº÷Â³¤¯¡¡°¦ÃÎ¡¦¸¤»³»Ô¤Ç¼«±ÒÂâµ¡ÄÆÍî
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÎý½¬µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤ÎÆþ¼¯ÃÓ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀÂâ°÷2¿Í¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«±ÒÂâ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¡¦Æþ¼¯ÃÓ¤Î¾å¶õ¤Ç¤¹¡£ÄÆÍî¸½¾ì¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡ÖÇîÊª´ÛÌÀ¼£Â¼¡×¤Î¤¹¤°ÅìÂ¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÄÆÍî¸½¾ì¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¥Ü¡¼¥È¤¬3ÀÉ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶õµ¤¥Ü¥ó¥Ù¤òÇØÉé¤Ã¤¿Ââ°÷¤¬Àø¿å¤·¤Æ¿åÃæ¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼«±ÒÂâ¤ÎÃËÀÂâ°÷2¿Í¤ÎÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸áÁ°7»þ20Ê¬¤´¤í¤Ë¤ÏÄÆÍî¤·¤¿¹Ò¶õµ¡¤ÎÇËÊÒ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò²ó¼ý¤¹¤ëºî¶È¤ò¾å¶õ¤«¤é³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÆÍî¤·¤¿¼«±ÒÂâµ¡¤ÏµÜºê¸©¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¦¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëT-4Îý½¬µ¡¤Ç¤¹¡£¤¤Î¤¦¸á¸å3»þ¤¹¤®¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Î¾®ËÒ´ðÃÏ¤òÎ¥Î¦¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸¤»³»Ô¤ÎÆþ¼¯ÃÓÉÕ¶á¤ËÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡ÂÎ¤Ï36Ç¯Á°¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Èô¹ÔÁ°¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ïµ¡ÂÎ¤Î°ìÉô¤äÂâ°÷¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î»ý¤ÁÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÃÓ¤Ç¤Ï¥ª¥¤¥ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÀßÃÖºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ä«Áá¤¯¤«¤é¼«±ÒÂâ°÷¤¬6¿Í1ÁÈ¤Ç¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ±ýÉü¤·¡¢µ¡ÂÎ¤Î°ìÉô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÄ¹¤µ1¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÇËÊÒ¤ò·«¤êÊÖ¤·°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÄà¤ê¤Ê¤É¤Î¥Ü¡¼¥È¤òÂß¤¹Å¹¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Î¤¦¤«¤éµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢ÃËÀÂâ°÷2¿Í¤ÎÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤ë¼«±ÒÂâ¤ä¾ÃËÉ¡¢·Ù»¡¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¼«±ÒÂâ¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¿åÃæ¤ÎÁÜº÷¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£