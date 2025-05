ディズニーホテルでは、2025年の夏も特別な体験を楽しめるプログラムを開催!

夏を感じる限定メニューや屋外プール、子ども向け体験や謎解きプログラムなどが用意されています。

パークを最大限に楽しめる宿泊者特典も充実し、ご家族やご友人との思い出作りにぴったりです☆

ディズニーホテル『夏のスペシャルプログラム2025』

発売日:2025年7月1日より順次

販売店舗

ディズニーアンバサダーホテル

東京ディズニーランドホテル

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ

東京ディズニーセレブレーションホテル

ディズニーホテルでは、2025年も夏らしい限定メニューやプール、体験プログラムが登場!

ホテルごとに異なるテーマで提供される料理やスイーツ、ドリンクはどれも夏気分を盛り上げてくれます。

屋外プールやナイトプールでリゾート気分を味わえるのも、ディズニーホテルならではの魅力です☆

お子さま向け体験やホテルを巡る謎解きイベントも用意され、家族みんなで楽しめる内容になっています。

さらに、パークをより快適に楽しめる宿泊者特典も充実しています。

シェフ・ミッキー ハワイアンスタイル・ブッフェ

提供期間:2025年7月1日〜9月15日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」に、ハワイアンスタイルのブッフェ料理が登場☆

スモークサーモンポキやガーリックシュリンプ、ロコモコなど、夏にぴったりなメニューがラインナップします。

宿泊者限定のブレックファストでは、「ミッキーマウス」と『リロ&スティッチ』の「スティッチ」がテーブルを訪れる特別な体験も楽しめます。

リロ&スティッチ公開記念スウィーツドリンク

提供期間:2025年6月6日〜7月31日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

『リロ&スティッチ』の実写映画公開を記念した、トロピカルなスウィーツドリンクが登場☆

ココナッツやパイナップル、マンゴーシロップを使ったデザート感覚のドリンクを楽しめます。

“SUNNY SUNNY Summer”スペシャルメニュー

提供期間:2025年7月1日〜9月15日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーランドホテル 各レストラン・カフェ

ミッキーと仲間たちがビーチで夏を楽しむ姿がデザインされた、夏限定メニューが登場!

各ホテルのレストランやカフェで、この時期ならではの特別なメニューを楽しめます☆

“We Love ビッグバンドビート”スペシャルメニュー

提供期間:2025年7月1日〜9月8日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」「ハイピリオン・ラウンジ」

2025年9月30日で公演終了となる『ビッグバンドビート』をテーマにした特別メニューを提供。

思い出を振り返りながら、特別な料理やドリンクを楽しめます。

キッズプログラム“フードデコレーション・ファンタイム”

価格:詳細は公式サイトをご確認ください

ディズニーアンバサダーホテル宿泊者限定のお子さま向け体験プログラムです☆

オリジナルキャップやエプロンを身につけて、フルーツデニッシュやショートケーキのデコレーションに挑戦できます。

開催期間:実施中

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

ディズニーホテルの屋外プール

提供期間:2025年7月12日〜9月15日

ディズニーアンバサダーホテルのパームガーデン・プール

東京ディズニーランドホテルのミスティマウンテンズ・プール

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのテルメ・ヴェネツィアと各ディズニーホテルに、きらめく水面と心地よい風を感じながら楽しめる、夏限定の屋外プールがオープン。

ディズニーアンバサダーホテルではナイトプールプランも登場し、さらに贅沢なリゾート体験が叶います。

謎解きプログラム「ミニーと眠りの部屋」

開催期間:実施中

販売店舗:東京ディズニーセレブレーションホテル ウィッシュ

東京ディズニーセレブレーションホテルで楽しめる、ミニーと一緒に謎を解く体験プログラムです☆

ホテル館内を巡りながら、ご家族やご友人と力を合わせて謎を解き明かします。

ディズニーホテル宿泊者限定特典

価格:宿泊料金に含まれます

提供期間:宿泊期間中

販売店舗:全ディズニーホテル

宿泊者はホテル内でパークチケットを購入できるほか、専用エントランスから一般ゲストより早く入園できる「ハッピーエントリー」などの特典を利用できます。

ディズニーホテルならではのサービスで、パークを最大限に楽します☆

夏らしさ満点のメニューや体験がそろったディズニーホテルのスペシャルプログラム。

家族や友人との大切な時間を、ディズニーホテルで思い出深いものできます。

夏の思い出作りにぴったり!ディズニーホテル『夏のスペシャルプログラム2025』の紹介でした。

