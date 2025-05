モデルのマギー(33)が、15日までに自身のインスタグラムを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告し、透き通る海を背景にしたビキニ姿の写真を複数枚公開した。マギーは「Thank you for all the birthday wishes」と感謝の気持ちを述べ、「たくさんの方からの気持ちが本当に嬉しいです ありがとうございます」「私らしく33歳も突き進みますっ!」と、誕生日の喜びと今後への意気込みをつづっている。

投稿された写真では、赤系のビキニにサングラスとキャップを合わせたマギーが、青く澄んだ海をバックにスタイルの良さを際立たせた姿を披露。波打ち際でくつろぐ姿や、水に足を浸すカットなど、自然体でリラックスした雰囲気も印象的だ。コメント欄には、「お誕生日おめでとう スタイルいいね」「素敵です」「おめでとうございます ステキ過ぎる 益々輝いて魅了してください」「スタイル最高」「So sexy」といった祝福や称賛の声が寄せられている。