【第63回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日:5月14・15日 小中高校生招待日:5月16日 一般公開日:5月17・18日 会場:ツインメッセ静岡(静岡市駿河区曲金3丁目1-10) 入場料:無料 ※入場には事前登録が必要

童友社は、5月14日より開催しているイベント「第63回 静岡ホビーショー」にて、新製品プラモデル工具などを展示している。

展示品にはマスキングテープをカットしやすい「マスキングテープカッター」やナノガラス製で目詰まりを洗い流せる「ガラスヤスリ」などが展示。紙や布、プラシートのカットもできる「セラミックカッター」も展示されている。

また、ラジコン商品として腕を動かし前後進、左右回転や目の発光ギミックを搭載した「オクトパス」や「トイレくん」、「RC うんちくん」なども展示されている。

「マスキングテープカッター」 価格:1,408円

「ガラスヤスリ」 価格:1,100円

「セラミックカッター S」(1,320円)、「セラミックカッター L」(2,200円)

「オクトパス」価格:4,048円

「うんちくん」価格:3,278円

「トイレくん」価格:3,828円

Copyright(C)DOYUSHA MODEL CO., LTD. All rights reserved.