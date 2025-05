【第63回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日:5月14・15日 小中高校生招待日:5月16日 一般公開日:5月17・18日 会場:ツインメッセ静岡(静岡市駿河区曲金3丁目1-10) 入場料:無料 ※入場には事前登録が必要

「第63回 静岡ホビーショー」で話題をさらった期待の新プロダクトを動画で紹介。本稿では東京マルイが出展したガスブローバック「P320 FULL SIZE」を紹介する。

「P320 FULL SIZE」は、SIG SAUERが開発した「SIG SAUER P320」を再現したガスブローバック。新型ブローバックエンジンやモジュラーハンドガンシステムなど新機構を多数搭載している。

会場ではリアルな外観だけでなく、分解した様子や内部メカなども確認できる。

【東京マルイの新型モジュラーハンドガンシステムを採用した「P320 FULL SIZE」の心臓部に迫る【新作ガスブロ】】

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.