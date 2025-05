期間ごとにディズニー/ピクサー映画のさまざま作品の世界観が楽しめるテーマカフェ「OH MY CAFE」。東京の店舗は新宿ミロードから表参道ヒルズに移転し、表参道店として2025年4月18日にリニューアルオープンした。そのオープニングを飾る第一弾の題材は映画『リトル・マーメイド』。“Dreaming of another world”をコンセプトに、人間の世界に憧れる主人公・アリエルや映画の名シーンをイメージしている。今回は、推し活経済評論家の横川楓さんが、表参道店の模様を実食リポートとともに紹介する。

「リトル・マーメイド」OH MY CAFE入り口のビジュアル。アリエルの表情がかわいい!

フランダーとセバスチャンももちろんいますよ!

サンゴ礁のホワイトオムライス(1990円)

青いリボンのナポリタン(1790円)

海の底のマフィンサンド(1890円)

貝殻のフルーツヨーグルト(1490円)

賑やかなアフタヌーンティー(5790円)

<アリエル>シーソルトソーダ(1090円・写真手前左)、<フランダー>しましまヨーグルトスムージー(1190円・写真手前中央)、<セバスチャン>ストロベリーミルク(1090円・写真手前右)

<アースラ>ブルーベリー風スムージー(1190円・写真左)、<ジェットサム&フロットサム>ゼリーソーダ(1090円・写真右)

アリエルの表情がどれもかわいすぎます……!!

■映画の世界観をイメージ!キュートでカラフルなメニューがずらりこんにちは!推し活経済評論家の横川楓です。今回は「リトル・マーメイド」OH MY CAFEに行ってきました。入った瞬間から『リトル・マーメイド』の世界観を堪能できる、最高にかわいい空間でした!『リトル・マーメイド』は、ディズニー・アニメーション映画の名作。純粋でいつも好奇心いっぱいのマーメイド・アリエルは、仲良しのフランダーやカニのセバスチャンたち愉快な仲間と一緒に海の王国に暮らすお姫様。陸の世界に憧れるアリエルは、人間の王子エリックと出会い、恋に落ちます。アリエルは一途な恋を叶えるために、海の魔女アースラとの魔法の約束を果たさなければならず……というストーリー。私はディズニープリンセスのなかで一番アリエルが好きなんです!自分の意思で憧れの世界に飛び込んで恋を成就させるアリエルってすてきな女性ですよね。今回は“Dreaming of another world”というテーマで、人間の住む世界に憧れるアリエルがコンセプトだけあって、ピンクとパープルに囲まれたキラキラした店内。まるでアリエルと同じ空間にいるような感覚になります。メニューもキャラクターやシーンをイメージした華やかなものばかり!「サンゴ礁のホワイトオムライス」(1990円)は人間の世界を夢見るアリエルをイメージしたシチュー。カラフルな野菜とパスタが海の中のイメージにぴったりで、カードに描かれたアリエルのポーズもジュートです。「青いリボンのナポリタン」(1790円)は、料理でイメージを表現したアリエルの赤い髪と青いリボンが目を引く一品。フランダーのマッシュポテトがあるのもうれしいポイントです。「kiss the girl」と言えばエリック王子との湖のデートのシーンが思い浮かびます。「海の底のマフィンサンド」(1890円)は、海の底で暮らすアリエルをイメージしたマフィンサンド。鶏肉のソテーの上には、カラフルなマッシュポテトが!いろいろな味が楽しめました。パスタやサラダ、フルーツも盛りだくさんで、とっても写真映えしますね。スイーツでは「貝殻のフルーツヨーグルト」(1490円)に注目。貝殻のモナカとフルーツが、まるで宝石のよう!海の中のキラキラした情景が広がります。ボリュームたっぷりな「賑やかなアフタヌーンティー」(5790円)は、フランダーとセバスチャンがかわいい、とってもカラフルなアフタヌーンティーです。2人でシェアするとちょうどよさそう。ドリンクメニューも、キャラクターたちのイメージにぴったり。フランダーの「<フランダー>しましまヨーグルトスムージー」(1190円)を試飲したのですが、さっぱりした味で飲みやすかったです。アースラとジェットサム&フロットサムのドリンクもあるのがうれしい!劇中ではヴィランですが魅力的なアースラが私も好きなので、ラインナップにあってテンションが上がりました。さらに事前予約(770円/1名)をしてメニューを注文すると、特典としてオリジナルブック型メモ(全3種)をもらうことができます。デザインだけでなく実用性もバツグンな特典です。店内には、エリック王子との素敵なワンシーンや、アリエルの姉たちのイラストも。どこを見渡しても『リトル・マーメイド』を堪能できるとてもキラキラした空間で、カラフルでかわいくておいしい食事を楽しめます!(C)Disney※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。