ÆÃ¹¶Äú¡Ö¿ÌÍÎ¡×¤ÎÀïË×¼Ô¡¢Ä¹ºê¸©ÀîÃªÄ®¤Ç°ÖÎîº×¡¡°äÂ²¡ÖÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¤òËº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤ËÆÃ¹¶Äú¡Ö¿ÌÍÎ¡×¤Î·±Îý´ðÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ä¹ºê¸©ÀîÃªÄ®¿·Ã«¶¿¤Ç11Æü¡¢ÀïË×¼Ô¤òÄ¤¤¦°ÖÎîº×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆÃ¹¶Ââ°÷¤é3511¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÆÃ¹¶½Þ¹ñ¤ÎÈê¡×¤ÎÁ°¤Ç¡¢°äÂ²¤éÌó130¿Í¤¬µ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£
¡¡¿ÌÍÎ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤ÎÆÃ¹¶Ê¼´ï¡£Ââ°÷¤é¤Ï¡¢ÇúÌô¤òÀÑ¤ó¤À¥Ù¥Ë¥äÈÄÀ½¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥È¤ÇÅ¨´Ï¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤¿¡£°ÖÎîº×¤ÏÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤¬ËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç59²óÌÜ¡£
¡¡º´²ì¸©´òÌî»Ô¤«¤é»²Îó¤·¤¿ÄáÅÄÌÀ»Ò¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ï¡¢Âç½ÇÉã¤¬Æ±Ä®¤Ç·±Îý¤òÀÑ¤ó¤ÀÆÃ¹¶Ââ°÷¤À¤Ã¤¿¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á¥¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤ÇÊÆÀø¿å´Ï¤Ë·âÄÀ¤µ¤ì¡¢Âç½ÇÉã¤â36ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÄáÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¸ÅÀîÂÙÍµ¡Ë