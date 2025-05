女性リーダー・管理職を育成！wiwiw「Womens Personal Leadership Program」

wiwiwは、女性が自分らしいリーダーシップを発揮し、キャリアの可能性を広げることを支援する新プログラム「Women’s Personal Leadership Program」をリリースしました。

wiwiw「Women’s Personal Leadership Program」

提供開始日:2025年5月16日(金) 申込み開始

料金 :コース受講料は下記URLをご参照ください

申込方法 :申し込みフォームより随時受付

URL :Women’s Personal Leadership Program | 株式会社wiwiw

このプログラムは、キャリアのステージに応じた2つのコースで構成されており、女性のキャリア形成において重要な心理的資本(Hope, Efficacy, Resilience, Optimism)を活用し、自身の成長を促すとともに、チームや組織に貢献する力を養うことを目的としています。

■プログラムの特徴

●自分なりのリーダー像を描きながらキャリア構築を考える

・ロールモデルとの座談会で自己効力感やモチベーションが向上する

・各回、異なる講師のリアルな経験談から学びが得られる

●ポジションにかかわらずリーダーシップを発揮できる人材を育成する

・自己効力感やキャリア形成に対するポジティブな心を育てる

・キャリアの次のステージに挑戦し、職場に貢献する意欲を育てる

●実践を重視したアウトプット型の全5回のオープンセミナー

・社内外の参加者との対話を重視し、新たな視点を得ながら成長する

・学んだことを実際に繰り返しやって気づく、定着していく

■キャリアのステージに応じた2つのコース

2つの選べるコース

●マイキャリア・デザインコース(My Career Design Course)

対象:育児期の女性社員(主に復職した方や育児休業中の方)

目的:心理的資本を活用し、自分の強みや持ち味を活かして、ライフもワークも充実させる力を身につける

Day1:ロールモデルから学ぶ“リーダーシップ”の発揮で私らしいキャリアをつくる

Day2:セルフ・リーダーシップ「自分の現在地を知り未来地図を描く」

Day3:強みの発見「自分を信じて確かな一歩を踏み出す」

Day4:乗り越える力「困難を力に変えるしなやかさを手に入れる」

Day5:キャリアデザイン「ポジティブ思考でこれからのキャリアをつくる」

●ネクストリーダー・デザインコース(Next Leader Design Course)

対象:更なるリーダーシップ発揮を期待されている女性社員(マイキャリア・デザインコース修了者を含む)

目的:心理的資本を活用し、チームや組織に貢献しながら、自分らしいリーダーシップを発揮する力を育む

Day1:ロールモデルから学ぶ“リーダーシップ”の発揮で私らしいキャリアをつくる

Day2:次のステージへ「周囲への貢献と影響力を高める」

Day3:強みを活かす「私らしいリーダーシップを発揮する」

Day4:困難を成長に「課題解決のための思考力を身につける」

Day5:チームの未来を描く「チームワークからチームビルディングへ」

