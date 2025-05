五島産椿油を100％使用！De cinq ile「ピュア椿」

スキンケアブランド「De cinq ile(ドゥ サンクィル)」の人気商品「ピュア椿」を販売中です。

De cinq ile「ピュア椿」

内容量 :30mL

価格 :4,950円(税込)

取り扱い店:公式オンラインショップ・日本橋長崎館・福江港・ヨドバシ・ドット・コム

※製品お取り扱いのご希望は info@decinqiles.jp または03-5660-1239までお願いします。

スキンケアブランド「De cinq ile(ドゥ サンクィル)」の人気商品「ピュア椿」が、世界的に権威ある品質評価機関「モンドセレクション2025」において、金賞を受賞。

モンドセレクションは、世界各国の専門家による厳正な審査を通じて、製品の品質・安全性・有用性などを評価する国際的なコンテストです。

◆ピュア椿の特長

希少価値の高い五島産椿油を100%使用

長崎県五島列島は、「椿の島」とも呼ばれ、1000年以上前から椿が自生する地域です。

「ピュア椿」は、苗木からオーガニックで生産管理された椿の実のみを厳選使用し、天日干しを経て丁寧に搾油。

さらに、高性能な精製工程を経て、不純物を取り除いた高純度の椿油に仕上げています。

椿油特有のにおいがなく、フェイシャルケアに使いやすいスキンケアオイルです。

◆高品質スキンケアオイルの市場価値

日本最古の美容オイルとも言われる椿油は、人の皮脂成分に近いオレイン酸を豊富に含んでいます。

肌や髪になじみやすく、しっとりとした保湿力が長時間続くのが特長です。

近年のシンプルケア需要の高まりや、天然植物由来成分・ヴィーガンへの関心の高まりにより、美容オイル市場でも注目度が増しています。

また、昨今の異常気象での開花時期変動、高温乾燥・大雨、受粉に必要な昆虫・小動物の減少による収穫量減少が、天然植物オイルの市場価値が高まる要因にもなっています。

上記のような要因で未成熟の実が腐食することによって、昨年の収穫量は例年の半分程度まで減っています。

◆多様な使用用途

・スキンケア:洗顔の後または化粧水の後の保湿、乳液・クリーム前の導入ケア

・ヘアケア :ドライヤー前後のケア

・ボディケア:ハンド・ネイル、かかとや肘の角質ケア

