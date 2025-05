動画も本も、迷わずベストチョイス！ピクセラ「PIXELAenta（ピクセラエンタ）」

ピクセラは、動画配信(以下 VOD)サービス・電子書籍サービスなどの最新情報を提供するエンターテインメント情報サイト「PIXELAenta(ピクセラエンタ)」を、2025年5月1日より正式公開。

ピクセラ「PIXELAenta(ピクセラエンタ)」

ピクセラは、動画配信(以下 VOD)サービス・電子書籍サービスなどの最新情報を提供するエンターテインメント情報サイト「PIXELAenta(ピクセラエンタ)」を、2025年5月1日より正式公開しました。

「PIXELAenta」では、人気アニメなど配信作品の視聴方法やおすすめポイントをわかりやすく紹介しています

<特徴>

1. 料金プランの選び方や最適な入会タイミングが確認できる

VODサービスや電子書籍サービスの料金プランや入会タイミングに関する情報を随時更新します。

公式情報を基に、経験豊富な編集チームが情報を整理し掲載。

料金プランの選び方や最適な入会タイミングをひと目で確認できます

2. 最新のキャンペーンやクーポン情報がすぐわかる

VODサービスや電子書籍サービスを利用する際に重要なキャンペーン情報や割引クーポンの情報を随時更新します。

公式情報を基に、経験豊富な編集チームが厳選した確かな情報だけを掲載しているため、安心して利用できます。

3. 作品ごとの配信情報が簡単に確認できる

観たい映画やドラマ、読みたい電子書籍が複数のサービスで提供されていることがあります。

そんな場合でも、どのサービスが最もお得かを素早く確認できるように最新の配信状況を整理してお伝えしています。

4. 編集部によるおすすめ特集

季節ごとの特集やジャンルごとのおすすめランキング、話題の新作情報など、編集部が独自の視点で選んだ特集コンテンツを提供します。

これにより、新たなエンターテインメントとの出会いを楽しむことができます。

「PIXELAenta」では、話題のドラマや映画の登場人物の相関図なども分かりやすく解説しています

