ロックバンド・ONE OK ROCKが日本時間15日、米大リーグ(MLB)・マリナーズ対ヤンキース戦の始球式に登場した。Taka(Vo)、Toru(Gt)、Ryota(Ba)、Tomoya(Dr)の4人はマリナーズのキャップ、ユニフォーム姿で本拠地「T-モバイル・パーク」に登場し、三塁線に並んで一礼。マウンドに立ったTomoyaが見事な投球を披露すると、会場からは大きな歓声が上がった。

マリナーズは公式インスタグラムに「ONE OK ROCKが熱狂をもたらした 本日の始球式を務めてくれた日本のロック・センセーションに感謝!」とつづった。TOMOYAの投球の動画のほか、それぞれの背番号「10」「9」「6」「9」を並べて「ONE OK ROCK」を表現している4人の後ろ姿、一礼する様子などを写真で紹介している。この投稿を見た人からは「なんか、誇らしいです」「背番号も名前も入れて貰って最高じゃん!!」「最高にかっこいい!リスペクトを込めた心のこもった礼を見て涙が出てきた」「背番号もシャレてますね!10969」「ライン前で、皆さんが一礼する所作は本当に熱くなりました」「日本人として、OneOkRockerとしてほんと誇りに思う始球式でした」などと反響が寄せられた。同バンドは『ONE OK ROCK DETOX North American Tour 2025』と題し、5月から北米ツアーを予定している。